美国财长为高市早苗大胜喝彩

（法新社华盛顿8日电） 美国财政部长贝森特今天为日本首相高市早苗在大选中「大获全胜」喝彩，强调强大的日本让美国在亚洲更具实力。

保守派的高市早苗在这次日本众议院选举投票前获得美国总统川普背书。她所属的自由民主党拿下超过2/3席次。

贝森特（Scott Bessent）在福斯新闻频道（Fox News Channel）「周日早晨谈未来」（Sunday Morning Futures）节目中表示：「首相宣布提前大选…天啊，她今天确实大获全胜。」

「她将在国会取得2/3多数，川普总统上周也为她背书。她是很棒的盟友，与总统关系深厚。当日本强大时，美国在亚洲就强大。」

川普5日在社群媒体上支持高市，同时罕见地在选举结果出炉前，就预告她将于3月19日访问白宫。

他在贴文中表示，美日正携手推动一项「非常重大贸易协议」，同时在国家安全方面进行合作，强调自己「给予完全而且全面的背书」。

高市今天则在X平台发文感谢川普「温暖的话语」写道：「我们同盟的潜力是无限的。」

美、日2024年双边贸易总额达3170亿美元，两国长期维持安全同盟关系，约有5万名美军驻扎日本，是美军在亚太地区部署的关键枢纽。