美国财长：中国稀土政策若走回头路恐遭提高关税

（法新社纽约2日电） 美国财政部长贝森特今天提出警告指出，若中国继续限制稀土出口，总统川普政府已经准备好提高关税。

中国于10月30日宣布，将暂停实施10月9日针对稀土材料和技术出口所公布的管制措施一年，但贝森特（Scott Bessent）表达忧心，因为北京过去并非向来履行承诺。

他接受福斯电视网（Fox Networks）「福斯周日新闻」（Fox News Sunday）节目访谈时说：「中国掌控（稀土）市场，但遗憾的是，事实证明他们有时不是可靠伙伴。」

中方于川普与中国国家主席习近平在韩国举行会谈后宣布上述暂停出口限制作法。中国之前决定的出口限制措施仍有部分尚未解除。

在全球两大经济体领袖释出「善意」后，贝森特表示，希望「我们能够仰赖他们（指中国）成为更可靠伙伴」，否则「我们可能会再次威胁课徵关税」，他并强调华府已准备好将关税手段「充分利用到极致」。

他说：「我们并不想与中国脱钩，但我们必须降低风险。」

贝森特同时批评过去美国政府「怠乎职守」，多年下来让北京得以建立起稀土策略。

他告诉有线电视新闻网（CNN）「美国国情」（State of the Union）节目：「现在这一届政府，接下来一、两年我们将以惊人速度让自己摆脱中国这项压迫。全世界也都因此受制于中国。」