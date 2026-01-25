美国退出WHO并批防疫失职 谭德塞：美方说法不实

（法新社日内瓦24日电） 美国退出世界卫生组织（WHO）产生争议，美方批评世卫在疫情期间失职。世卫秘书长谭德塞今天反驳说，美方的批评不正确。此外，世卫指美方的年度会费未缴清。

美国卫生部长小罗勃甘乃迪（Robert F. Kennedy Jr.）昨天在X平台发布影片，宣布华府已正式退出世卫组织。

他与国务卿卢比欧（Marco Rubio）表示，这是美方回应世卫于COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情期间的失职表现。

小罗勃甘乃迪认为，世卫「已经偏离原本的使命」，并表示「陷入官僚主义、利益冲突及国际权力政治」，他强调「在COVID-19疫情期间，这些失误不只是抽象问题，而是要命的」。

小罗勃甘乃迪说，「美国老人在养老院孤独过世，小型企业因为强制戴口罩与疫苗命令而被毁掉」，世卫应为此负责。

他强调，美国退出世卫「是为了捍卫美国主权，并将美国的公共卫生交还给人民」。

美国副卫生部长欧尼尔（Jim O’Neill）也在X平台指责世卫「忽视严谨的科学，并推动封锁措施」。

●世卫反驳 世卫秘书长谭德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在X平台回应表示，美方言论「包含不正确的资讯」。 谭德塞说：「虽然世卫建议使用口罩、保持社交距离及接种疫苗，但世卫并未建议各国政府强制配戴口罩或施打疫苗，也从未建议实施封锁措施。」

他强调：「世卫根据COVID-19变化的科学证据，为各国提供技术建议和指引，好让各国根据自己国情作出最佳政策决策。每个主权国家都根据自己的需求和情况自行决定。」

一年前，美国总统川普（Donald Trump）签署行政命令，决定退出世卫；依规定，各国退出世卫应提前一年通知，华府应在本月22日完成退出程序。

不过，小罗勃甘乃迪和卢比欧共同发表声明说，世卫「未批准美国退出，还说美方仍须补缴应付款项」。 世卫则指出，美国自1948年加入世卫起便保留退出权力，但这必须提前一年通知，而且必须「全额缴清当年度会费」。

法新社报导，至目前为止美国尚未缴纳2024和2025年的会费，拖欠金额约2亿6000万美元。

有关问题，预计在世卫执行委员会下月会议中讨论。（编译：纪锦玲）