美国避险基金Archegos爆仓案 创办人遭判18年徒刑

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（法新社纽约20日电） 美国避险基金Archegos Capital创办人比尔．黄（Bill Hwang）因涉及数以十亿计美元重大诈欺案，今天遭纽约法院判处18年徒刑。这起案件令该避险基金于2021年倒闭，震撼金融市场。

纽约陪审团今年7月裁定韩国出生的比尔．黄所面临的11项指控中有10项有罪，他可能将在监狱里度过余生。

根据「纽约时报」（The New York Times）报导，法官赫勒斯坦（Alvin Hellerstein）表示：「这项判决必须反映出事件的严重性」。

比尔．黄家族拥有的避险基金Archegos Capital透过向银行巨额贷款，重压在少数几档股票上，当其中一笔投资失利时，Archegos无法履行追加的保证金。

Archegos垮台震撼股市，导致瑞士信贷银行（Credit Suisse）、野村银行（Nomura Bank，现更名为大和银行）和摩根士丹利（Morgan Stanley）等主要金融机构亏损高达100亿美元。

其中瑞士信贷损失约55亿美元最惨重，进而削弱瑞信财务并于2023年濒临破产，最终被瑞士竞争对手瑞士银行（UBS）并购。

这起爆仓案始于Archegos试图透过购买多家公司股份来拉抬股价，其中包括维亚康姆哥伦比亚广播公司（ViacomCBS Inc），也就是如今的影视巨擘派拉蒙全球（Paramount Global）。

这项策略一度奏效，但就在维亚康姆哥伦比亚广播公司2021年宣布增资后，迅速在华尔街引发抛售潮，令Archegos持有的股票价格暴跌，进而波及提供Archegos资金的银行。