美国CBS新闻网 开除「60分钟」节目老牌记者佩利

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（法新社华盛顿2日电） 美国哥伦比亚广播公司新闻网（CBS News）今天解雇旗下新闻节目「60分钟」的资深记者佩利，据悉是因佩利与新制作人就节目未来发生冲突，这也是CBS新领导层最新下达的人事异动。

CBS去年成为派拉蒙天舞集团（Paramount Skydance）的一部分，并延揽长期批评进步派政治理念的魏斯（Bari Weiss）领导新闻部门。

魏斯获任命后，多名CBS新闻网记者相继离职，指控自身编辑独立性遭到箝制。

刚上任的「60分钟」（60 Minutes）新执行制作人比尔顿（Nick Bilton）表示，佩利（Scott Pelley）在他与员工的首场会议上，以极为无礼与轻蔑的态度，贬低他及他的资历和意图。

根据CBS新闻网，比尔顿今晚在解雇信中写道：「你对这出节目的未来感到厌恶，这点非常清楚明白，我已听到你的心声。」

「因此，我代表CBS新闻网通知你，你与CBS的雇佣关系因故即刻终止。」

佩利回应，CBS新东家「显然为了讨川普政府欢心」，正在抛弃这出新闻杂志节目的「传奇地位」。

他透过声明指出：「上个月，在我们整个资深领导层以及两位最杰出的记者同仁遭无故解职后，『60分钟』已失去它的DNA。」

据报导，佩利在昨天的员工会议中指控总编辑魏斯「正在谋杀这出节目」。

现年68岁的佩利于1989年加入CBS新闻网，他过去曾担任「CBS晚间新闻」（CBS Evening News）主播。