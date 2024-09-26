美大选倒数 贺锦丽和川普纷提经济政见盼选民青睐

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（法新社匹兹堡25日电） 美国大选进入倒数阶段，民主党总统候选人贺锦丽和共和党对手川普纷纷就选民最关注的经济议题提出政见，贺锦丽今天抨击川普是经济上「最大输家」和亿万富翁的朋友。

贺锦丽在匹兹堡发表演说时，将自己描绘成与高物价搏斗的美国中产阶级支持者，并痛批川普支持「拥有大型摩天大楼」的富翁。

川普则加倍强调他的保护主义愿景，但就在美国情报机构警告他面临德黑兰暗杀威胁后，他也花了一样多的时间扬言要把伊朗炸成「碎片」。

目前距离投票日还剩不到6周时间，贺锦丽和川普在民调中的支持率不分轩轾，两人都希望能在经济等关键议题上，吸引尚未做出决定的选民青睐。

贺锦丽在匹兹堡的一次演说中，矢言要「开辟新的前进道路」；匹兹堡是宾夕法尼亚这个关键摇摆州的工业城市。

她说：「对川普来说，如果经济发展适合那些拥有大型摩天大楼的人，我们的经济就表现得最好，而不是对那些实际建造摩天大楼的人，也不是那些为摩天大楼配置水电的人，更不是那些清洁人员。」

贺锦丽把焦点放在增加美国制造业的投资，以应对与中国等国家的竞争，并重申先前为家庭和小型企业减税的承诺。

她表示，川普入主白宫期间，有将近20万个工厂就业机会转移到外国，「使川普成为制造业史上最大输家之一」。

民调显示，自贺锦丽7月接棒美国总统拜登成为民主党候选人以来，选民在对经济最信任的人选方面，贺锦丽正逐渐赶上川普，但选民还不熟悉她的政策。

贺锦丽将于今天稍后接受左倾新闻频道微软国家广播公司（MSNBC）访问，这是她首次单独接受重要电视访谈。

川普阵营反驳说，她的演讲「充满谎言」，而她已经有3年半时间做为拜登政府一员来解决物价等问题。

川普也做出类似承诺，以促进美国制造业发展，但主要是基于他对外国进口商品徵收全面关税的计画。

川普在另一个关键战场州北卡罗来纳州对支持者说：「你们将受到保护，因为我们将徵收50%至200%的关税。」中央社（翻译）