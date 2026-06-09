美媒预测：左翼候选人拉曼进入洛杉矶市长决选

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（法新社洛杉矶9日电） 美国加州洛杉矶市长决选将于11月登场，美国媒体预测，首轮选举出线的是左翼候选人拉曼与现任市长巴斯，总统川普背书的共和党籍候选人普拉特未能进入决选。

根据洛杉矶郡（Los Angeles County）当局，截至昨夜，民主党籍社会主义者、洛杉矶市议员拉曼（Nithya Raman）赢得28.5%选票，超越原本以25.8%居次的普拉特（Spencer Pratt）。

美国有线电视新闻网（CNN）、国家广播公司新闻网（NBC News）等多家美媒预测，尽管首轮选举计票作业仍在进行中，拉曼已获得进入决选的足够票数。

首轮得票率第2的候选人将于11月与寻求连任的现任市长巴斯（Karen Bass）正面对决。民主党籍的巴斯曾任联邦众议员，2022年当选全美第2大城市洛杉矶的市长。

拉曼于社群平台X发声明表示，能进入决选，她感到非常荣幸，接下来将继续奋斗，让洛杉矶更健康、安全、快乐、生活更负担得起。

巴斯也在X发文宣布胜利，同时表示，「洛杉矶拒绝了普拉特与MAGA（让美国再次伟大）路线」。

前实境秀名人普拉特获川普（Donald Trump）公开支持。普拉特的住家毁于去年肆虐洛杉矶地区的野火，他把选战重心摆在民众普遍不满洛杉矶市重建步调缓慢、道路坑坑洞洞、街友吸毒，以及市府效率低落且受特殊利益团体左右等问题。

在2日投票结束后，普拉特得票率一度位居第2，但随着邮寄选票陆续计入，他的排名已被超越。

加州所有登记选民都会收到邮寄选票，只要回寄邮戳落在选举日以前，即视为有效票，一些选票可能会在投票所关闭几天后才送达计票中心。

洛杉矶市长决选将于11月3日星期二美国期中选举日举行。