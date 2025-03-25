美媒：波音寻求撤销737 MAX空难认罪协议

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（法新社纽约24日电） 「华尔街日报」今天报导，航空巨擘波音公司（Boeing）正试图推翻一项与两起波音737 MAX致命空难有关的认罪协议。波音737 MAX客机2018年和2019年在印尼及衣索比亚发生两起致命空难，造成346人死亡。

波音去年与美国政府达成这项协议，后遭德州法官驳回。

华尔街日报援引数名不具名消息人士说法报导，波音公司希望美国总统川普执政下的司法部能给予更宽松待遇；司法部目前正在审查多起未决刑事案件。

拜登政府执政期间，司法部发现波音公司未能改善其合规和道德计画，违反了2021年1月敲定的缓起诉协议（DPA），波音去年7月与司法部达成认罪协议，承认犯下欺骗美国联邦航空总署（FAA）的罪名。

然而，德州一名法官去年12月以确保波音合规的监察人在选任程序上存在明显缺陷为由，驳回波音与司法部2024年达成的认罪协议，使得波音与美国政府的谈判回到原点。

华尔街日报援引消息人士说法写道：「如今波音可望从川普政府司法部的审查中受益，司法部倾向于至少修改部分协议内容。」

报导还说：「若允许波音撤回认罪协议或减轻裁罚，将成为川普政府对企业白领犯罪案件执法趋向宽松的最着名案例之一。」

波音和美国司法部并未立即回应法新社的置评请求。