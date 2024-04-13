美官员：中国助俄军事扩张 苏联时代以来最大规模

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（法新社华盛顿12日电） 美国官员今天说，中国正协助俄罗斯提升国防产能，规模达苏联时代以来之最，包括提供无人机和飞弹技术、卫星影像和工具机等。

美国官员希望公布这项情报能带动欧洲盟国向中国施压。德国总理萧兹（Olaf Scholz）将于本月14到16日访问北京，7大工业国集团（G7）外交部长也将于下周在义大利开会。

美国官员揭露这些情况时还说，中国在一系列相关领域协助俄罗斯，包括联合生产无人机、发展太空实力、出口用于制造弹道飞弹的关键工具机等。

一名不愿具名的美国高阶官员告诉媒体，中国已成俄罗斯重振国防工业基础的关键要素，否则俄国国防工业早在入侵乌克兰之后就该严重受挫。

这名官员说：「俄国正进行苏联时期以来最具雄心的国防扩张，进度比我们在俄乌冲突初期所以为的还快。」

「我们的看法是，现阶段最有望能改变局势的支持乌克兰作为，就是说服中华人民共和国停止帮俄罗斯重建军事工业基地…没有中华人民共和国投入，俄罗斯很难维持战争行动。」

美方一些官员表示，俄罗斯2023年最后一季进口的9亿美元工具机中，中国就提供超过7成；这些工具机很可能用于制造弹道飞弹。

他们也提到，俄罗斯去年进口的微电子产品中，有9成来自中国；这些产品可用来制造飞弹、战车和飞机。

美国一再警告中国不要支持俄罗斯，美中官员也都说，北京并未直接供应武器给俄国，俄国因此转向受西方制裁的北韩、伊朗来补充军火。

美国总统拜登政府希望欧洲大国能在说服中国方面做出改变；中国正面临经济困境，很在意贸易施压。

美国国务卿布林肯（Antony Blinken）在义大利参加G7外长会议时预计提及中俄关系。继美国财政部长叶伦（Janet Yellen）之后，布林肯也计划在未来数周内访问中国。