美官员：乌克兰可获类似北约第五条款安全保障

（法新社华盛顿15日电） 美国今天表示，已向乌克兰提供强而有力、类似北大西洋公约组织（NATO）的安全保障，并对俄罗斯将会点头表达信心。

美国官员表示，与乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）在柏林进行数小时的会谈气氛正向积极，并透露总统川普将于今天稍晚致电泽伦斯基与欧洲各国，以推动这项协议。

美国官员警告，乌克兰也必须接受这项协议。他们表示，这项协议将提供符合北约第五条款（即共同防御条款）的安全保障；第五条款规定，对任何一个成员国的攻击，即视为对全体成员国的攻击。

一位不愿具名的美国官员表示：「这项协议的基础，基本上是拥有非常、非常强而有力的保障，类似第五条款，以及在乌克兰军队规模上形成非常、非常强大的吓阻力。」

他说：「这些保障不会永远摆在谈判桌上。若能以良好的方式达成结论的话，这些保障现在就在谈判桌上。」华府称此举将是结束俄乌战争的一大突破。

川普先前已排除乌克兰正式加入北约的可能性，并与俄罗斯站在同一阵线，称基辅对加入北约的渴望是莫斯科2022年发动入侵的原因之一。

不愿具名的美方官员承认，双方在领土问题上尚无共识。川普曾表示，乌克兰最终势必得将部分领土让给俄罗斯，这对苦撑近4年的泽伦斯基而言无法接受。

美国官员表示，美方与泽伦斯基还讨论了在目前军事争议地带建立「经济自由区」的想法。

这名官员说：「我们花了很多时间定义相关意涵及运作方式。最终若能厘清，就看双方如何协商最后的主权问题。」

在柏林的会谈是由川普的商界友人兼全球巡回谈判代表魏科夫（Steve Witkoff）及川普的女婿库许纳（Jared Kushner）所主导。