美官员：以黎预计下周进行停火谈判

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（法新社华盛顿9日电） 在各界愈来愈忧心黎巴嫩真主党的战事可能导致美国与伊朗的脆弱停火破裂之际，美国国务院一名官员今天表示，以色列与黎巴嫩下周将在华府会谈。

伊朗支持的黎巴嫩政军组织真主党（Hezbollah）在3月初加入中东战火，以色列昨天对黎巴嫩发动自那时起最猛烈的轰炸，造成数百人死亡。这场空袭距离美伊停火协议生效还不满48小时，已动摇双边停火。

以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）今天稍早已指示内阁寻求与黎巴嫩直接谈判，推动解除真主党的武装。

一名美国国务院官员表示：「我们可以证实，国务院下周将主持一场会议，与以色列及黎巴嫩讨论持续中的停火谈判。」

不过，一名黎巴嫩政府官员在尼坦雅胡发声明后匿名告诉法新社，黎巴嫩要求在与以色列展开任何谈判前先停火。

以色列与黎巴嫩均尚未公开证实下周将在美国会谈。

一名真主党籍议员则重申，真主党拒绝黎巴嫩与以色列之间的任何直接谈判。真主党并称今天已朝以色列发射火箭。

以色列国防军（IDF）总参谋长萨米（Eyal Zamir）今天视察黎巴嫩境内的以色列地面部队，告诉他们真主党在昨天的空袭中「遭受重创」。

以色列军方也对黎巴嫩首都贝鲁特南郊发布新的疏散命令，并于今天稍晚宣布将攻击真主党的发射据点，同时警告以色列民众，真主党可能于「未来数小时内」扩大攻势。

欧盟、俄罗斯与土耳其都要求将美伊停火协议扩及黎巴嫩。德国总理梅尔茨（Friedrich Merz）也说，「我们特别担心黎巴嫩南部的情势」，呼应法国及英国的声明。

伊朗国会议长卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）表示，伊朗认为黎巴嫩是停火协议「不可分割的一部分」。伊朗总统裴泽斯基安（Masoud Pezeshkian）也说，以色列对黎巴嫩的打击，令伊朗预定本周末在巴基斯坦与美方特使的谈判变得「毫无意义」。