美富二代兄弟弑亲服刑35年获减刑 可望恢复自由身

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（法新社洛杉矶13日综合外电报导）美国加州富二代梅南德兹兄弟1989年在自家豪宅持霰弹枪残杀双亲，入狱服刑35年。法官今天将他们不得假释的无期徒刑减刑，两人可望很快恢复自由之身。

莱尔．梅南德兹（Lyle Menendez）和艾瑞克．梅南德兹（Erik Menendez）兄弟于1989年在位于加州比佛利山（Beverly Hills）的豪宅中射杀父母，因此被判终身监禁且不得假释。当年的审判轰动全美，并登上全球媒体头条。

兄弟俩今天在洛杉矶一场气氛激动的庭审中对1989年弑亲案负起全责。

法官杰西克（Michael Jesic）表示，他确实认为，过去35年他们做的已经够多了，有一天应该要能得到机会重获自由。

杰西克将两人刑期从原先不得假释的无期徒刑减为50年至无期徒刑，而从两人已服刑的时间来看，代表他们已符合声请假释资格，相关庭审预定下个月举行。

这对兄弟用了两年时间寻求减刑，期间获得金卡戴珊（Kim Kardashian）等名人声援，而串流影视平台Netflix根据他们的故事改编的热门影集「怪物：梅内德斯弑亲兄弟档」（Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story），也让社会上支持他们的声势大增。

在这两人数十年的牢狱生涯中，社会风气的改变和人们对性虐待认识的增加，帮助他们提升到了接近文化偶像的地位，而此一地位又透过一系列剧情式纪录片和电视迷你剧得到了巩固。

梅南德兹兄弟的审判于1990年代轰动全美，检方指控他们在比佛利山豪宅中杀害双亲荷塞（Jose Menendez）与凯蒂（Kitty Menendez），目的是为了夺取巨额家产。

兄弟俩在设下不在场证明并试图掩盖行踪后，以霰弹枪向父亲荷塞开5枪，包括击中膝盖。母亲凯蒂则在绝望中试图爬离凶手时，遭霰弹枪击中身亡。

梅南德兹兄弟起初谎称父母遭黑手党杀害，后来几个月里又数度改变说词。

当年18岁的艾瑞克．梅南德兹最终在与心理治疗师的对话中坦承犯案。

兄弟俩声称自己是在饱受暴虐的父亲多年精神和性虐待下，出于自卫才痛下毒手。

现年57岁的莱尔．梅南德兹今天透过视讯连线，在庭审中坦承自己杀害双亲。

根据当时在法庭上的记者说法，莱尔．梅南德兹表示：「我对我所有的选择负起全责…包括用枪指着我的父母、重新填弹、逃走并藏匿行踪，且竭尽所能试图脱身。」

54岁的艾瑞克．梅南德兹则在庭审中表示，他错在擅自动用私刑，还说自己的行为残忍又懦弱。

他说：「我没有藉口，也没有正当理由。我要负起全责。我找上哥哥求助，说服他说我们逃不掉。」

「我对我的双亲开了5枪，还跑去拿更多弹药。我对警方和家人说谎，我真的很抱歉。」

兄弟俩的家人稍早已向法官请求宽恕，并陈述两人在狱中的工作，包括协助照顾生命垂危受刑人。

他们的表亲巴拉特（Anamaria Baralt）在庭审中表示，两人已洗心革面，赢得自己的自由。

她说：「我们认为35年已经够了。我们全家人都已经原谅他们。他们应该得到重生的机会。」