美将逾200名委内瑞拉黑帮成员送往萨尔瓦多关押

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（法新社圣萨尔瓦多16日电） 美国总统川普援引一条战时法律以加快驱逐委内瑞拉黑帮成员，引发争议。萨尔瓦多总统布格磊今天表示，美国已将200多名委国帮派成员送往萨尔瓦多关押。

尽管美国联邦法官发布暂时禁制令，当局仍按计画展开驱逐行动，载送这些委内瑞拉黑帮成员的飞机正飞往萨尔瓦多，此举引发外界质疑川普政府是否故意违抗法院裁决。

布格磊（Nayib Bukele）在社群媒体发文回应一篇关于法官裁决的文章说，「哎呀…太晚了」，还配上一个哭笑不得的表情符号。

白宫发言人李威特（Karoline Leavitt）否认官员拒绝遵守法院命令的说法，她还说，被驱逐者已经离开美国。川普政府正在对法院裁决提出上诉。

李威特还说，地方法官无法指挥将外国恐怖分子驱逐出美国领土的行动。

民权团体警告，如果法院支持川普援引这项已有数百年历史的法律，可能允许在未提出解释或举行法院听证的情况下驱逐大量成年移民。

布格磊今天宣布，阿拉瓜火车的238名成员已于今天抵达萨尔瓦多。川普上月正式将阿拉瓜火车列为外国恐怖组织。

他在社群平台X分享一段影片，画面显示数名戴着手铐和脚镣的男子从飞机上转移到戒备森严的车队，而总统府也分享了多张照片，内容是这些囚犯在抵达萨尔瓦多后被剃掉了头发。

布格磊表示，美国将向萨尔瓦多「支付非常低廉的费用」，但未具体说明金额。（译者：刘文瑜/核稿：陈昱婷）