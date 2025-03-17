立足瑞士 报道世界
登录

美将逾200名委内瑞拉黑帮成员送往萨尔瓦多关押

afp_tickers
此内容发布于
2 分钟

（法新社圣萨尔瓦多16日电） 美国总统川普援引一条战时法律以加快驱逐委内瑞拉黑帮成员，引发争议。萨尔瓦多总统布格磊今天表示，美国已将200多名委国帮派成员送往萨尔瓦多关押。

尽管美国联邦法官发布暂时禁制令，当局仍按计画展开驱逐行动，载送这些委内瑞拉黑帮成员的飞机正飞往萨尔瓦多，此举引发外界质疑川普政府是否故意违抗法院裁决。

布格磊（Nayib Bukele）在社群媒体发文回应一篇关于法官裁决的文章说，「哎呀…太晚了」，还配上一个哭笑不得的表情符号。

白宫发言人李威特（Karoline Leavitt）否认官员拒绝遵守法院命令的说法，她还说，被驱逐者已经离开美国。川普政府正在对法院裁决提出上诉。

李威特还说，地方法官无法指挥将外国恐怖分子驱逐出美国领土的行动。

民权团体警告，如果法院支持川普援引这项已有数百年历史的法律，可能允许在未提出解释或举行法院听证的情况下驱逐大量成年移民。

布格磊今天宣布，阿拉瓜火车的238名成员已于今天抵达萨尔瓦多。川普上月正式将阿拉瓜火车列为外国恐怖组织。

他在社群平台X分享一段影片，画面显示数名戴着手铐和脚镣的男子从飞机上转移到戒备森严的车队，而总统府也分享了多张照片，内容是这些囚犯在抵达萨尔瓦多后被剃掉了头发。

布格磊表示，美国将向萨尔瓦多「支付非常低廉的费用」，但未具体说明金额。（译者：刘文瑜/核稿：陈昱婷）

阅读最长

讨论最多

相关内容

讨论
提问者： 本杰明·冯·威尔

美国打退堂鼓，瑞士应该在促进世界民主的工作中，如何重新调整？

美国原是瑞士在促进世界民主方面最重要的合作伙伴，特朗普上任后冻结了国际合作项目的资金，瑞士应该任何重新调整？

参与讨论
3
15 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： 张樱

随着政治和经济联盟加速洗牌，包括瑞士在内的各个小国该如何自处？

对您所在的国家来说，哪些政治和经济联盟可以成为贵国在经济、外交和军事协调方面志同道合的伙伴？为什么？

参与讨论
1 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： 凯蒂·罗米

瑞欧双边协议对生活在海外的瑞士人有多重要？

经过几个月的谈判，瑞士和欧盟于2024年12月宣布，关于一揽子双边协议的谈判已经结束。但未来的政治道路依然漫长，因为该协议必须得到瑞士议会的批准，且可能付诸全民公投定夺。

参与讨论
68
25 留言
查看讨论
阅读最长

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团