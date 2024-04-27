美小报前发行人为川普封口费案作证 坦承压下负面报导

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（法新社纽约26日电） 美国前总统川普的刑事审判首周辩论于今天结束，「国家询问报」（National Enquirer）前发行人裴克尔（David Pecker）在证词中说，他压下一些有关川普可能令人尴尬的报导。

77岁的川普在此案中被控伪造商务纪录，以掩饰在2016年总统大选前支付封口费给色情片演员「暴风女丹尼尔斯」（Stormy Daniels）一事。

丹尼尔斯当时扬言要公开川普2006年与她外遇的故事，这可能不利于川普争取入主白宫。

72岁的裴克尔是检方传唤的第一位证人。他提到一种花钱买消息以避免曝光的手法。

裴克尔没有涉入支付封口费给丹尼尔斯的事件，但检方利用他的证词来说明川普及其前律师柯恩（Michael Cohen）常用上述手法来处理事情。

裴克尔说，他花了15万美元买下「花花公子」（Playboy）杂志前模特儿麦道高（Karen McDougal）声称曾与川普有染的故事，并把报导压下来。

他告诉陪审团：「我们买下这个故事，好让它不被其他任何媒体刊登。我们不希望这则报导让川普先生尴尬，或伤害他的竞选活动。」

但裴克尔说，他很犹豫是否要再买下丹尼尔斯的故事，「我又不是银行」。

川普对审理程序似乎愈来愈不满，甚至愤怒。

他经常在抵达和离开法院时对记者批评法官，抱怨此案是「选举干预」。