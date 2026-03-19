美工运指标性人物查维斯遭爆连环性侵丑闻

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（法新社洛杉矶18日电） 「纽约时报」今天的调查报导投下震撼弹。投身劳工权益改善数十年且带来深远影响的美国民权运动指标性人物查维斯，遭到指控在所领导的运动中长期性侵儿童和骚扰女性。

「纽约时报」（The New York Times）报导，查维斯（Cesar Chavez）凭藉领袖魅力，多年来激发农工行动，为边缘化群体争取到劳权变革而受到全球推崇，然而同一期间，他也涉嫌猥亵未成年人、强迫女性与他发生性关系。

提出指控的包括同为这个运动要角的伍尔达（Dolores Huerta）。她说，长年并肩奋斗的查维斯曾强迫她发生性关系，导致两次怀孕。

纽时访问的两位女性均为查维斯1962年共同创立的劳工组织「联合农场工人」（United Farm Workers）所属成员的女儿，她们指控查维斯于1970年代在她们年幼时对其性侵。

慕吉亚（Ana Murguia）表示，查维斯在她12岁、而他已年逾40时开始对她有不当触碰。

罗哈斯（Debra Rojas）则声称，她从13岁开始遭到查维斯性侵，并于15岁时与查维斯发生性行为－依照加利福尼亚州法律，这构成强暴。

纽时报导，数十名查维斯的同僚和受害者隐瞒针对他疑似长年进行侵害的相关指控。

查维斯从1950年代开始号召加州以拉丁裔为主的农工争取改善工作条件，领导过多场大型游行和全国性抵制行动，成为劳工运动界备受推崇人物。他于1993年过世。

美国前总统柯林顿曾追授他总统自由奖章（Presidential Medal of Freedom），前总统拜登则在白宫椭圆形办公室内放置他的半身雕像。他的生日3月31日成为加州州定假日，全州多所学校、礼堂、街道和公共广场以他的名字命名或摆设肖像。

伍尔达今天发表声明指出，查维斯于1960年代两度以操纵和施压方式迫使她发生性行为，两次皆导致她怀孕。

她说：「第一次…我觉得自己无法拒绝，因为他是我敬仰的人、是我的上司，也是我已经奉献多年岁月的这个运动的领袖。第二次则是在违反我的意愿之下被强行侵犯、感觉自己无处可逃的情况下发生。」

伍尔达透露，她将两次怀孕生下的孩子秘密安置他人家庭抚养。

「多年来，我很庆幸能和这些孩子建立深厚关系，如今他们跟我的其他子女，也是他们的兄弟姊妹，非常亲近。但即便如此，没有人知道他们出生的真相，直到数周前。」 纽时指出，除了与妻子海伦（Helen Fabela Chavez）育有的8名子女之外，包括与伍尔达所生在内，查维斯至少还有4名子女。

尽管联合农场工人的高层表示没有接获「任何直接举报，对这些指控并无直接了解」，这个工会指出，将取消参与查维斯日（Cesar Chavez Day）相关活动。