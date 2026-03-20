美建国纪念金币采川普肖像 设计获准挨民主党批

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（法新社华盛顿19日电） 美国官员今天表示，「美国艺术委员会」已核准一款建国250周年纪念金币的设计图样，上面铸印总统川普的肖像；此举引发民主党反对派的批评。

有多家媒体在报导时已公开这款金币的设计图样，但艺术委员会（US Commission of Fine Arts）拒绝法新社的置评要求。

这款金币是为纪念美国建国250周年而做，币面显示川普怒目而视、双手按桌的站姿，另一面是一只展翅雄鹰停栖在似是大钟上。

这枚金币没有面值，售价也未公布，但依据美国铸币局（US Mint）过去推出的类似金币，售价超过1000美元。

负责监管铸币的财政部司库毕治（Brandon Beach）在声明中表示：「我们很高兴能准备一款象徵美国民主精神的纪念金币，而现任总统的形象是最具代表性的。」

川普去年10月解散了艺术委员会的6名旧成员，并亲自挑选新成员取而代之。

川普自去年1月重返白宫以来，启动了一系列翻新计画，其中最具争议的是：扩建白宫的宴会厅，以及大刀阔斧整修华府表演艺术殿堂甘乃迪中心，并且重新命名为「川普-甘乃迪中心」（The Trump Kennedy Center） 。（编译：纪锦玲）