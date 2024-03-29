美开始清理巴尔的摩大桥残骸 致力恢复港口畅通

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（法新社华盛顿28日电） 美国巴尔的摩凯伊桥（Francis Scott Key Bridge）日前遭货轮撞上而坍塌，今天将开始清理现场；当局预告，在巴尔的摩港（Port of Baltimore）能开放之前，还有许多工作要做。

两具起重机已抵达帕塔普斯科河（Patapsco River）展开艰难的清理行动，将从56公尺深的河里清除扭曲的钢铁残骸，让美国重要港口之一的巴尔的摩港恢复畅通。

白宫高阶官员培瑞斯（Tom Perez）告诉微软国家广播公司（MSNBC），「我们正竭尽全力」移除残骸，让这个商业枢纽恢复运作。

凯伊桥本月26日凌晨遭新加坡籍货轮DALI号撞上后倒塌，桥上6名工人坠入水中，当局27日寻获两具遗体。由于派遣潜水员在残骸间搜寻太危险，寻找另外4具遗体的行动于27日晚间终止。官员警告，未来还将面临一些挑战。

4名下落不明的工人均为拉丁美洲移民，当局推估他们已无生还可能。

每天约有数以万计车辆通行凯伊桥。事故发生时，整座桥的钢骨结构几乎在短短数秒内就轰然倒塌。

美国政府公路管理局（Federal Highway Administration）表示，将同意马里兰州交通厅的要求，提供首笔6000万美元资金用于马里兰州州长摩尔（Wes Moore）所说的「立即因应行动，为迅速复原打好基础」。

公路管理局局长巴特（Shailen Bhatt）在声明中说：「联邦政府致力提供所有必要资源来重建这座大桥。」

英国保险交易所劳合社（Lloyd’s of London）主席卡内基-布朗（Bruce Carnegie-Brown）说，这起灾难可能导致历来最大笔的海上保险理赔金。

他接受美国财经媒体CNBC访问时说：「感觉这会是非常巨大的损失，可能是历来最大的海上受保人损失，但未超过我们计划的范围。」

巴尔的摩港关闭，也引发人们对当地经济和全国供应链的担忧，光是这座港口就支撑着14万个工作机会。

美国运输部长布塔朱吉（Pete Buttigieg）说，巴尔的摩是全美最大车辆装卸港口，包括汽车和农业重型设备。这座港口每天处理的货物价值约在1亿到2亿美元之间。

纽约州和纽泽西州州长今天在联合声明中说，这两州的港务局将规划接收更多货物，以减缓这起事故对供应链的冲击。