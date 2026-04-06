美战机失联飞行员获救 中东战况发展一次看

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（法新社巴黎5日电） 美国与以色列联手攻伊进入第37天，美国总统川普宣布，美国展开大胆的救援行动，营救失联的F-15战机飞行员，并将他对伊朗设定的最后期限延长24小时，威胁若再不重启荷莫兹海峡，将让伊朗深陷地狱。

● 美国救援行动

美国总统川普表示，一名在美国F-15战机坠毁事件中失联的飞行员，已在「大胆」且「奇迹般」的救援行动中获救；然而，伊朗军方表示，美国的行动已被「彻底挫败」。

川普在社群媒体发文指出，有「数十架」美国军机参与这次救援行动，并透露这名机组人员「身受重伤」。

● 深入伊朗境内救援

美国新闻媒体报导，美方派出突击队员深入伊朗境内，试图营救遭击落的飞行员。伊朗军方表示，美方这次行动使用伊朗南部伊斯法罕省（Isfahan）一座遭废弃的机场。

根据「纽约时报」与哥伦比亚广播公司（CBS），两架原本要把这名飞行员与救援人员运至安全之处的飞机滞留伊朗，为了防止落入伊朗手中，最终遭到摧毁。

● 川普设最后期限

川普似乎将向伊朗设定的最后期限延长24小时，要求伊朗达成协议以重启荷莫兹海峡（Strait of Hormuz），否则基础设施将遭遇毁灭性攻击。

川普在自家社群媒体平台「真实社群」（Truth Social）上简短表示：「星期二，美东时间晚间8时！」

● 川普扬言让伊朗深陷地狱

川普还威胁，如果伊朗不重新开放荷莫兹海峡，将让对方深陷「地狱」，并在一则夹杂粗话的社群媒体贴文中撂下狠话，将打击伊朗的桥梁与发电厂。

伊朗势力强大的国会议长随后警告川普，他的「鲁莽举动」将意味着「我们整个区域将陷入火海」。

● 伊朗威胁毁灭性报复

伊朗中央军事指挥官警告，如果敌人攻击平民目标，将遭遇「更具毁灭性」的报复。

根据伊朗伊斯兰共和国广播电视台（IRIB）报导，哈塔姆安比亚中央总部（Khatam Al-Anbiya）发言人表示：「如果针对平民目标的攻击再次发生，我们下一阶段的进攻与报复将更加具毁灭性且范围更广。」

● 阿联防空系统启动 回应飞弹与无人机攻击

阿拉伯联合大公国表示，防空系统正在因应飞弹与无人机攻击。阿联国防部在社群平台X上发文表示，防空系统「正在积极拦截飞弹与无人飞行载具（UAV）的威胁」。

● 西德州中级原油升破每桶100美元

中东战争持续蔓延，加剧全球能源供应紧张，国际原油价格开盘走高。

北海布伦特原油（Brent North Sea）上涨1.16%，报每桶113.30美元；美国基准原油西德州中级原油（West Texas Intermediate, WTI）上扬1.86%，报每桶113.62美元。

● 以色列空袭黎巴嫩 至少15死

黎巴嫩官员表示，以色列对黎巴嫩发动空袭，造成至少15人丧命、39人受伤。

黎巴嫩卫生部表示，以色列今天对贝鲁特发动的一次空袭，在吉纳（Jnah）社区造成至少5人死亡、52人受伤；另外，针对贝鲁特以东艾恩沙德（Ain Saadeh）一栋公寓大楼发动的空袭，造成3人死亡、3人受伤。

黎巴嫩卫生部又说，以色列对远离边界的黎巴嫩南部城镇哈塔（Kfar Hatta）发动的空袭，造成7人死亡，其中包括一名4岁女童。

● 以色列民宅遭飞弹击中

以色列军方与医护人员表示，从伊朗发射的一枚飞弹击中北部城市海法（Haifa）一栋住宅大楼，造成4人受伤。以军向法新社表示，这栋建筑遭到「飞弹直接击中」。

● OPEC+增产配额

石油输出国家组织与盟国（OPEC+）同意再度上调石油产量配额，自5月起每天增加20万6000桶。

OPEC+警告，修复在最近袭击中受损的能源设施成本高昂且「耗时冗长」，可能对未来的全球石油供应造成长远影响。

● 伊朗机场遭攻击

伊朗国营媒体报导，美国与以色列联手发动的空袭，击中伊朗西南部的卡西姆．苏雷曼尼国际机场（Qasem Soleimani international）。

● 教宗呼吁和平

罗马天主教教宗良十四世（Pope Leo XIV）发表就任后第一份复活节文告，敦促「那些能引发战争的权势者，选择和平」。

他在梵蒂冈圣伯多禄广场（St. Peter’s Square）告诉数以千计的群众：「我们正在对暴力习以为常，屈服于它，而且变得麻木不仁。对成千上万人命的消逝冷漠以对。」