美拘留中心不人道待遇 人权观察：移民被迫像狗一样吃饭

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（法新社华盛顿21日电） 人权观察组织今天发布报告称，关押在美国佛州拘留中心的移民遭到不人道且有辱人格的待遇，报告也严厉谴责美国总统川普严打移民的行动。

这份长达92页的报告指控，川普政府加强移民执法并承诺驱逐数以百万计移民之际，拘留中心存在医疗忽视、过度拥挤，以及「非人道」关押环境等问题。

人权观察组织（Human Rights Watch，HRW）危机与冲突部门副主任威利（Belkis Wille）透过声明指出：「非法移民拘留中心的被关押者面临非人待遇。」

这份报告主要聚焦佛罗里达州（Florida）的3个收容设施，并称移民只能睡在冰冷的水泥地上，将鞋子当作枕头。

在报告列举的案例中，多名戴着手铐和脚镣，准备遭移送的移民必须双膝跪地、双手反绑，「像狗一样」用嘴去吃保丽龙餐盘中的食物。

遭关押的1名男子表示，他已连续20天无法使用肥皂或水洗手；另1人则说，当局不允许他使用胰岛素和气喘吸入剂等药物。

还有一些女性移民表示，她们被迫只能在邻近牢房关押的男性面前上厕所。

报告指出，去年6月以来，全美平均每日拘留移民人数激增40%以上。截至6月中旬，近72%的被拘留者皆无犯罪纪录。

总部位于纽约的非营利组织「人权观察」在报告中记录了17名移民的悲惨经历。倡导组织「美国移民正义」（Americans for Immigrant Justice）和「南方庇护所」（Sanctuary of the South）也参与相关研究。

报告还指，佛州大沼泽地（Everglades）深处新建了1座被称为「鳄鱼恶魔岛」（Alligator Alcatraz）的非法移民拘留中心。川普7月曾亲自视察该中心，当时他不仅赞许那里的恶劣条件，还开玩笑地说，沼泽地的鳄鱼就是拘留中心的警卫。