美持续施压古巴 卢比欧：致力推动哈瓦那体制改变

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（法新社迈阿密21日电） 美国国务卿卢比欧（Marco Rubio）今天警告，美国正致力改变古巴共产体制。

美方日前在起诉书中指控古巴前总统劳尔．卡斯楚（Raul Castro）涉谋杀等罪名，作为对古巴政府持续施压的一环。

美国军方宣布，航空母舰尼米兹号（USS Nimitz）和其打击群本周抵达加勒比海，美国总统川普被问及此举是否意在恫吓古巴时说，「完全不是」。

卢比欧是古巴裔美国人，经常严厉抨击古巴政府，他形容距离美国仅90英里（145公里）的古巴是一个「失败国家」，还说该国正陷入严重经济危机。

他在迈阿密（Miami）对记者说：「他们的经济制度行不通，已经崩坏，而且在现有政治体制下无法修复。」

他说：「多年来，他们一贯采取拖延策略，等待我们改变立场。」

「但他们无法再靠拖延或等待撑下去。我们非常认真，也非常专注。」

卢比欧表示，美国一向偏好「外交解决」，但也警告川普仍有其他手段应对其认定的威胁。

他还说，古巴一直对美国构成国安威胁，并指古巴与中俄在武器与情报领域的合作日益密切。

卢比欧表示，古巴已初步接受美国提出的1亿美元（约新台币32亿元）援助方案，华府将这笔资金视为推动古巴进行改革的诱因。但他也说，目前尚不清楚美国是否会接受古巴的条件，因为华府坚持要绕过主导古巴经济的军方企业体系。（编译：刘文瑜）