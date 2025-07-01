美政府不满庇护移民政策 控告洛杉矶

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（法新社洛杉矶30日电） 美国总统川普政府今天在洛杉矶加大力道取缔移民，对洛杉矶保护无证件移民的「庇护城市」（sanctuary city）政策提出诉讼。

共和党籍的川普3周前派遣国民兵前往民主党人治理的洛杉矶，以平息针对联邦探员围捕移民的抗议。

加州州长纽松（Gavin Newsom）曾说，没必要派数以千计兵力来处理这些大致上都很和平的抗议，但他试图透过法律途径撤走这些国民兵的行动，目前均未成功。

洛杉矶是禁止地方警察依据移民身分逮捕人并限制与联邦当局分享资讯的美国「庇护城市」之一。

这使得洛杉矶直接杠上川普，川普在竞选总统过程中抨击无证件移民，将他们比拟为「动物」和「怪物」，并承诺展开美国史上最大规模驱逐行动。

在川普治下，司法部已控告芝加哥和其他多个实施庇护政策且由民主党人治理的城市。

司法部在声明中表示，已基于「干预联邦政府执行移民法律」的政策，对洛杉矶市、市长巴斯（Karen Bass）和洛杉矶市议会提出诉讼。

美国司法部长邦迪（Pam Bondi）说，庇护政策「违反联邦法律」，且助长洛杉矶「近期目无法纪、暴动、劫掠、破坏」等事件。

邦迪还说，「庇护政策是驱动美国人近期在洛杉矶目睹的暴力、混乱和攻击执法机构的因素」；但加州当局否认这种说法。