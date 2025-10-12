美政府关门拖太久 川普下令下周发军饷

（法新社华盛顿11日电） 美国总统川普今天表示，尽管政府持续停摆，许多公务员仍在无薪工作，他已下令要求下周向军方支薪。

川普表示，他已命令国防部长赫格塞斯（Pete Hegseth）「动用所有可用资金，让我们的军人在10月15日领到薪水」，同时他再次将持续两周的预算僵局归咎于民主党人。

川普在自家社群平台「真实社群」（Truth Social）上写道：「我绝不允许民主党人以危险的政府停摆，来要挟我们的军队，以及我们整个国家安全。」

在政府停摆僵局难解之际，两大政党互相指责是危机的祸首，而川普今天这番话正是这场政治纷争中的又一轮炮火。

这场僵局导致数十万名公务员被迫暂时放无薪假，或被列为必要人员而被要求无薪工作。

约有130万现役军人原本22日领不到薪水，这是美国现代史上所有政府停摆事件中前所未有的情况。

白宫10日宣布开始裁撤大量联邦雇员后，川普便做出确保军人支薪的宣布，此举是在加大对民主党人施压的力度。

白宫管理及预算局（OMB）局长伏特（Russ Vought）表示，政府正在兑现此前发出的威胁，将解雇部分被迫休无薪假的75万名公务员。

根据一份要求阻止这项行动的法庭文件，政府计划在数个政府机构裁掉约4000名员工。

代表80万名公务员的工会向旧金山联邦法官请求发布紧急命令，要求在原定10月16日举行合法性听证会之前，阻止这项解雇行动。