美政府文件揭露 川普第一季证券交易金额达数亿美元

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（法新社华盛顿14日电） 根据今天公布的美国政府文件，总统川普在2026年第1季买卖美国企业相关证券，交易总金额达数亿美元。

川普向美国官箴局（Office of Government Ethics）提交的财务报告显示，他买进多家科技公司有价证券，包括辉达（Nvidia）、苹果（Apple）、亚马逊（Amazon）、微软（Microsoft）、奥多比（Adobe）、甲骨文（Oracle）与优步（Uber），每笔交易金额介于100万至500万美元之间。

根据申报文件，川普在2026年1月至3月期间，一共进行超过2300笔买进交易。

此外，川普第1季近1300笔卖出交易中，包括微软、亚马逊与Meta的交易，金额介于500万至2500万美元之间。

申报文件未说明证券类型，例如是否为股票或债券。

负责监督行政部门的美国官箴局在官网指出，其职责在于「防止财务利益冲突及其他违反伦理规范的行为」。

川普一向驳斥外界指控，否认他与家人利用总统职位为自身及亲信谋利。

潜在利益冲突的例子之一，是川普本周访问北京并与中国国家主席习近平会面寻求达成协议之际，辉达与苹果执行长也随同美国代表团出访。

川普的资产目前由其子小唐纳．川普（Donald Trump Jr）管理的信托持有，允许川普随时恢复对资产的直接管理。（编译：徐睿承）