美政府禁哈佛收留学生 日呼吁大学考虑接收

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（法新社东京28日电） 美国政府本月稍早试图阻止知名学府哈佛大学（Harvard University）招收外籍学生后，亚洲国家争相抢人才。日本政府已经要求日本国内的大学考虑接收在美的留学生。

川普政府上周藉撤销哈佛大学招收外国学生的权利。法官已裁定暂停执行这道禁令，并排定29日举行听证。

川普不满哈佛拒绝华府对招生与聘雇的监管，并声称这所大学是反犹太主义和「觉醒」自由意识形态的温床。

日本文部科学大臣阿部俊子昨天表示，文部科学省已要求日本的大学评估能提供的协助措施。

她在记者会上表示：「我们已要求各大学考虑可能的协助措施，例如接收在美国大学留学的国际学生，以便这些学子能继续完成学业。」

她也说，美国是多数日本学生的留学首选，许多日本学生对自身现况表示担忧。

她表示，文科省「将尽力确保有抱负与才能的年轻人，学业不会中断」。

日本知名学府东京大学副校长林香里接受「日本经济新闻」访问时表示，校方正考虑暂时接收被美国政府政策影响的学生。

日本另一间知名大学京都大学发言人今天告诉法新社，校方已在考虑从美国大学接收年轻研究人员，以及评估帮助在美学生的措施。

香港教育局局长蔡若莲上周也呼吁香港各大学「欢迎全球优秀的学生」。香港科技大学表示愿意无条件录取来自哈佛的国际学生。