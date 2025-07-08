美政府：性犯罪富豪艾普斯坦非他杀 无客户名单

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（法新社华盛顿7日电） 美国联邦调查局（FBI）和司法部今天表示，已故美国性犯罪富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）并非遭到谋杀、没有勒索知名人物，且没有所谓「客户名单」，戳破闹得沸沸扬扬的相关阴谋论。

FBI和司法部在联合备忘录中说，他们是在「详尽检视」艾普斯坦事件相关证据后得出上述结论。艾普斯坦2019年被依贩运未成年人卖淫罪遭联邦起诉后，于候审期间在狱中自杀身亡。

然而6年后，有关艾普斯坦的生死，以及这位亿万富翁避险基金经理人与权贵人士之间关连的疑云仍持续延烧。

这份由美国Axios新闻网率先报导的备忘录，彻底驳斥一大阴谋论，也就是所谓艾普斯坦并非自杀，而是在狱中遭人谋杀。

备忘录写道：「经过全面调查后，FBI调查人员做出结论，认定艾普斯坦在自己的牢房里自杀身亡。」

备忘录说，艾普斯坦被关押区域的监视器画面显示，当天夜里，从艾普斯坦被关进牢房到隔天早上狱方发现他的遗体前，没有任何人进入或企图进入他的牢房。

备忘录指出，执法人员曾进行广泛数位与实体搜寻，发现大量艾普斯坦受害者的影像与影片，其中许多为未成年少女。

备忘录还说，「这项检视证实，艾普斯坦曾伤害超过1000名受害者」，但未发现任何「第三方」涉及非法不当行为。

这份文件指出：「这次系统性调查并未发现任何指涉犯罪的『客户名单』…并没有发现艾普斯坦曾勒索知名人士的可信证据。」

目前为止，艾普斯坦的前助理麦克斯威尔（Ghislaine Maxwell）是唯一因涉及他相关行径而遭到刑事起诉的前同伙。

社交名媛麦克斯威尔是英国媒体大亨罗伯特．麦克斯威尔（Robert Maxwell）的女儿，2021年在纽约被判犯下儿童性贩运等罪名后，正在服20年徒刑。