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美教育部调查数十所大学 质疑涉种族歧视

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（法新社华盛顿14日电） 美国教育部今天就「多元、公平及包容」（DEI）计画对数十所大学展开调查，总统川普声称这类计画歧视白人学生。

美国教育部长麦马洪（Linda McMahon）在声明中表示：「教育部正努力调整民权执法，确保所有学生免受非法歧视。」

麦马洪说：「评量学生必须根据优点和成就，而不是根据他们的肤色预判。」

45所大学因「涉嫌采取种族排他性做法」而受到调查，包括常春藤联盟（Ivy League）名校康乃尔大学（Cornell University）和耶鲁大学（Yale University），以及麻省理工学院（MIT）、芝加哥大学（University of Chicago）和加州大学柏克莱分校（University of California, Berkeley）等其他领先学术机构。

美国教育部表示，这些学校与协助少数族裔获得博士学位的非营利组织「博士学位计画」（The PhD Project）合作，可能违反了1964年民权法（Civil Rights Act）。

教育部说，博士学位计画「标榜为博士生提供见解以助获得博士学位，以及提供建立人脉的机会，却根据参与者的种族限制资格」。

教育部表示，除了这45所大学外，还对另外7所学校展开调查，理由是他们「涉嫌根据种族提供奖学金及隔离等不被容许的做法」。

教育部上个月向全国各校发函表示，「将不再容许本国教育机构中普遍存在的明显和隐性种族歧视」。

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