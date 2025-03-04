美暂停军事援助 乌克兰：随时可签署矿产协议

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（法新社基辅4日电） 美国暂停对乌克兰的军事援助后，基辅称正与欧洲盟友商讨军援，不排除与华府进一步谈判。乌国总理什米哈尔也表示，决心与美方继续合作，且已准备好「随时」签署矿产协议。

乌国总统顾问波多利雅科（Mykhailo Podolyak）在社群平台X发文称：「我们正与欧洲伙伴讨论各种选项，当然我们也不会忽视与美国谈判的可能性。」

乌国总理什米哈尔（Denys Shmygal）今天在基辅的记者会上表示，基辅「绝对有决心」继续与美国合作。

什米哈尔表示：「乌克兰绝对有决心与美国继续合作。美国是重要伙伴，我们必须维系这段关系。」

什米哈尔还说，尽管美国总统川普决定暂停军援，乌国仍将尽全力抵御俄罗斯入侵。他强调：「我们将竭尽全力撑下去。」

乌国当局也表示，已准备好「随时」与美国签署开采重要矿产的协议。什米哈尔指出：「我们已准备好与美国签署这类协议并启动合作。」

乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）昨天表示，他希望「尽快」终结战争。

泽伦斯基在社群媒体上写道：「我们必须努力让外交具有实质意义，以尽快终结这场战争，这点非常重要」。他还说，期盼美国在「通往和平的道路上」提供支持。