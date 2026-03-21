美暂时解除制裁 允许海上伊朗石油销售

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（法新社华盛顿20日电） 美国财政部今天暂时解除对已装船的伊朗石油制裁措施，这是华府为因应中东战争引发供应危机所采取的最新举措。

财政部声明表示，这项授权将允许3月20日前已装船的伊朗原油及其他石油产品交付和销售，有效期至4月19日。

伊朗实际上已封锁荷莫兹海峡（Strait of Hormuz），加上中东地区能源基础设施屡遭攻击，导致原油价格飙升。全球约两成石油和天然气通常经由荷莫兹海峡运输。

美国财政部长贝森特（Scott Bessent）今天说，这项授权是「针对特定情况的短期授权」，符合总统川普「让全球能源流通最大化」以及确保市场稳定的用意。

贝森特在声明中表示：「目前遭受制裁的伊朗石油正被中国低价囤积。藉由暂时对全球释放这批现有的供应量，美国将迅速为全球市场挹注约1.4亿桶石油，扩大全球能源供应量，有助于缓解伊朗造成的暂时性供应压力。」

然而德黑兰当局今天表示，伊朗没有剩余原油可供国际市场。

伊朗石油部发言人戈多西（Saman Ghoddoosi）在X上写道：「目前伊朗基本上没有剩余原油滞留海上或供应其他国际市场，美国财政部长的声明纯粹是为了给买家带来希望。」

美国财政部今天的授权不适用于向古巴、北韩或俄罗斯在乌克兰占领区运送石油。