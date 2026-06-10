美查封13网站 疑中国特务诱骗美国人泄密

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（法新社华盛顿10日电） 美国当局今天查封13个网域，怀疑是中国特务利用这些网站，从拥有安全许可的美国人手中获取机密资讯。

上周，由美国、英国、澳洲、加拿大和纽西兰组成的「五眼联盟」（Five Eyes）发布罕见警告，指中国军事情报部门透过领英（LinkedIn）等求职平台，搜集机密消息。

美国司法部今天声明指出，已查封一些伪装为顾问公司的网站，他们专门锁定一些可接触机密讯息的美国人。

华府特区联邦检察官皮洛（Jeanine Pirro）表示：「查封行动释出明确讯息，任何试图利用一些有权限存取机密资料的美国人来拦截讯息，这种行为最终都会被揭露并瓦解。」

美国联邦调查局（FBI）反间谍与情报处助理主任罗札夫斯基（Roman Rozhavsky）指出，此次查封行动说明「中国政府情报单位手法层出不穷，使用AI生成内容来诱骗、招募或胁迫现任和前任美国安全许可持有人，以取得敏感资讯。」

司法部负责国家安全事务的助理部长艾森柏格（John A. Eisenberg）提醒美国民众，「若遇到某些网站以快速赚钱为诱饵，要求你回答问题提供资讯，都应特别提高警觉，随时注意可能被恶意锁定。」

司法部声明，这些网站背后的策划者「否认有任何外国政府参与其中」。（编译：纪锦玲）