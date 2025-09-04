美查获逾30万公斤制毒原料 流向墨西哥贩毒集团

（法新社巴沙迪纳3日电） 美国今天宣布，已查获逾30万公斤甲基安非他命的先驱化学品，官员表示这批化学品原本预计从中国运往墨西哥西纳罗亚集团（Sinaloa Cartel）。

美国哥伦比亚特区检察官皮洛（Jeanine Pirro）在德州休士顿港（Port of Houston）对记者表示：「这是美国史上查获规模最大、用于制造甲基安非他命的先驱化学品。」

皮洛在一座仓库中发表谈话，仓库里堆满以塑胶包覆的蓝色桶子。据她所说，这些总计1万3000个桶子从上海分两艘船运出，原本要运往墨西哥西纳罗亚集团的实验室，上周在「公海」遭查扣。

里昂表示，由于川普政府将西纳罗亚集团列为外国恐怖组织，使得联邦当局能在先驱化学品抵达美国本土前就追踪到它们。 皮洛说：「每天都有大量用于制造甲基安非他命与芬太尼等合成毒品的化学品，从中国运往墨西哥，这是中国对美国及其公民发动的未宣之战。」

皮洛表示，这些化学品可用来制造约19万公斤甲基安非他命，在休士顿黑市价值达5亿6900万美元（约新台币174亿元）。 川普昨天表示，美军对一艘驶离委内瑞拉的运毒船发动攻击，并在国际水域击毙11名「毒品恐怖分子」。

在川普签署行政命令、授权对贩毒集团采取军事行动后，这次攻击标志着美国行动的重大升级。 美国国务卿卢比欧（Marco Rubio）今天在墨西哥与总统薛恩鲍姆（Claudio Sheinbaum）会面时承诺，美国将加大对贩毒集团的打击力度，但也向墨西哥保证会尊重其主权。