The Swiss voice in the world since 1935

美查获逾30万公斤制毒原料　流向墨西哥贩毒集团

afp_tickers
此内容发布于
2 分钟

（法新社巴沙迪纳3日电） 美国今天宣布，已查获逾30万公斤甲基安非他命的先驱化学品，官员表示这批化学品原本预计从中国运往墨西哥西纳罗亚集团（Sinaloa Cartel）。

美国哥伦比亚特区检察官皮洛（Jeanine Pirro）在德州休士顿港（Port of Houston）对记者表示：「这是美国史上查获规模最大、用于制造甲基安非他命的先驱化学品。」

皮洛在一座仓库中发表谈话，仓库里堆满以塑胶包覆的蓝色桶子。据她所说，这些总计1万3000个桶子从上海分两艘船运出，原本要运往墨西哥西纳罗亚集团的实验室，上周在「公海」遭查扣。

里昂表示，由于川普政府将西纳罗亚集团列为外国恐怖组织，使得联邦当局能在先驱化学品抵达美国本土前就追踪到它们。 皮洛说：「每天都有大量用于制造甲基安非他命与芬太尼等合成毒品的化学品，从中国运往墨西哥，这是中国对美国及其公民发动的未宣之战。」

皮洛表示，这些化学品可用来制造约19万公斤甲基安非他命，在休士顿黑市价值达5亿6900万美元（约新台币174亿元）。 川普昨天表示，美军对一艘驶离委内瑞拉的运毒船发动攻击，并在国际水域击毙11名「毒品恐怖分子」。

在川普签署行政命令、授权对贩毒集团采取军事行动后，这次攻击标志着美国行动的重大升级。 美国国务卿卢比欧（Marco Rubio）今天在墨西哥与总统薛恩鲍姆（Claudio Sheinbaum）会面时承诺，美国将加大对贩毒集团的打击力度，但也向墨西哥保证会尊重其主权。

阅读最长

讨论最多

相关内容

讨论
提问者： Giannis Mavris

美国推出的新贸易规则将对你的生活产生影响？

您认为美国关税政策会对您的生活产生什么影响？请留言分享你的看法。

参与讨论
16
19 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： Céline Stegmüller

您的祖辈中，有瑞士人吗？您打算去瑞士走访他们曾经居住的地方吗？

如果您想探知自己的祖辈在”为了寻求更好生活“而离开瑞士之前的经历，我们很希望听到您寻根问祖的故事。

参与讨论
34
63 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： Aylin Elçi

如果你有患病风险，你会想提前知道吗？为什么？

你希望在多早的时候知道自己可能有疾病风险？你是否曾经在诊断上遇到过类似的困扰？

参与讨论
1 留言
查看讨论
阅读最长

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团