美欧在法国就俄乌停战磋商 卢比欧再提和平计画

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（法新社巴黎17日电） 法国今天肯定美国与欧洲高层官员间针对俄乌战争的会谈，美国国务卿卢比欧（Marco Rubio）在会谈中再度推动美方提出的和平计画。

法国总统马克宏（Emmanuel Macron）的办公室表示，欧洲正寻求在终结俄乌战争的相关努力中扮演积极角色，而这些会谈开启了「正向进程」。

法新社报导，与会人士包括马克宏、卢比欧、美国特使魏科夫（Steve Witkoff）、英国外交大臣拉米（David Lammy）、德国官员和乌克兰部长。

由于俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）拒绝全面休战，美国总统川普推动终结俄乌战争的努力进展不甚顺利。

法国总统府表示：「我们今天在巴黎开启了正向进程，而欧洲方面也参与其中。」

法国总统府还指出，来自美国、法国、英国、德国和乌克兰的特使，下周将在伦敦举行一场新会议。

卢比欧也致电俄罗斯外交部长拉夫罗夫（Sergei Lavrov），讨论这场在巴黎召开的会议。

根据美国国务院，卢比欧向拉夫罗夫表示：「川普总统和美国希望这场战争终结，现在已向各方提供可耐久持续的和平纲要。」

卢比欧还说：「美方框架在巴黎受到正面回应显示，只要各方致力于达成协议，和平是有可能实现的。」

俄罗斯外交部则透过声明表示，拉夫罗夫「重申莫斯科当局已准备好持续与美国方面合作努力，全面解决乌克兰危机的根本原因。」