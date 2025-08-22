美法官撤销川普142亿罚款 仍定诈欺罪

（法新社纽约21日电） 负责审理美国总统川普民事欺诈案的法官今天撤销对川普处以4.64亿美元民事罚款的判决，称这笔罚款「过高」，但维持对他浮报资产诈欺案的判决。

2024年2月，在川普如火如荼竞选总统时，法官恩格隆（Arthur Engoron）做出对他不利的裁决。当时川普还面临多起刑事诉讼，他痛批这些诉讼是「法律战」。 川普今天在在自家社群平台「真实社群」（Truth Social）上说：「这是一场政治猎巫行动，从商业角度来看，简直前所未有。我所做的一切绝对正确，甚至是完美的。」 恩格隆最初裁定川普败诉时，下令他支付包括利息在内共4.64亿美元（约新台币142亿元），而他的儿子艾瑞克（Eric Trump）与小唐纳（Donald Trump Jr.）则各被要求支付超过400万美元。 恩格隆裁定川普和他的公司非法浮报资产，并操纵房地产价值，以获取优惠的银行贷款或保险条件。 除了对川普处以巨额罚款外，法官还禁止他3年内经营企业，川普多次将此禁令称为「企业死刑」。 纽约最高法院上诉部门（Appellate Division of the New York Supreme Court）的5名法官今天维持原判，但裁定罚款金额「过高」，并且「违反美国宪法第八条修正案」。

美国宪法第八条修正案禁止处以过高罚款或施加残酷的惩罚。