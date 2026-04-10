美法官裁定：五角大厦严管媒体进出 违反法院命令

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（法新社华盛顿9日电） 美国联邦法官今天裁定，五角大厦未遵守法院命令恢复媒体采访权，除驳回加严的限制规定外，更要求开放「纽约时报」与所有受规范媒体重回五角大厦采访。

美国总统川普政府上任后，五角大厦限缩媒体采访权，去年10月起要求记者不得在报导中揭露未经批准发布的消息，否则将撤销其通行证。此举形同要媒体让出报导决定权，引发媒体强烈反弹，数十名记者交还通行证。

「纽约时报」（New York Times）随后提起诉讼，联邦法院今年3月裁定五角大厦去年采访新制违宪，不料五角大厦却祭出更严格的限制措施。

法官佛里曼（Paul Friedman）今天在裁定书中指出：「就在法院命令发布后的下一个工作日，国防部宣布立即关闭『记者走廊』，那是记者多年来在五角大厦工作的区域。」

五角大厦更全面禁止记者在没有官方陪同的情况下进入，并表示将在「附属设施」提供新的工作空间。

数十年来，来自各大媒体并经认证的记者均持有通行证，可在五角大厦部分区域自由进出，与官员及公共事务人员交流，但国防部却以安全风险作为加强限制的理由。

佛里曼在裁定书中写道，这些变本加厉的限制「并非出于安全考量，也不是为了履行先前的承诺，显然意在架空本法院命令的法律效力」，要求国防部必须允许「纽约时报」记者及「所有受规范当事人」进入五角大厦。

五角大厦发言人帕尼尔（Sean Parnell）今天在社群平台X上写道：「国防部不认同法院裁决，打算提出上诉。」