美海军拟护航荷莫兹海峡油轮 专家：任务风险极高

（法新社华盛顿10日电） 伊朗因战事扬言封锁荷莫兹海峡（Hormuz Strait）后，美国考虑派海军护航油轮通行，以维持全球原油运输。不过专家指出，美舰以慢速在狭窄水道护航将面多重威胁，任务风险极高。

美国总统川普（Donald Trump）曾警告，若德黑兰干扰石油运输，将带来「死亡、火焰与狂怒」，他也提出由美国海军护送商船的构想，但华府尚未展开这项可能具有高度风险的任务。

美国智库「海军分析中心」（Center for Naval Analyses）研究员施罗登（Jonathan Schroden）表示：「伊朗可能对这类护航任务施加多种威胁。」包括水雷、攻击快艇、飞弹，以及单向攻击无人机。

施罗登说：「如果你在水中布雷，再结合水面与空中威胁，威胁就会变成多层面，从海底一路延伸到水面，再到空中。这会让防御变得更加困难。」

川普今天在社群媒体发文警告伊朗不要在海峡布设水雷，他说：「如果基于任何原因布设水雷，而没有立即移除，伊朗将面临前所未见程度的军事后果。」

美国目前在中东部署多种舰艇，包括两艘航空母舰。

但施罗登表示，护航任务将由较小型舰艇执行，例如驱逐舰或巡防舰，并可能由战机或直升机在上空提供掩护，一次护送数艘油轮。

施罗登说：「这确实是可能迅速升级的全球经济动荡，如果不加以处理，情势可能非常、非常快地恶化。」