美祭39%关税 瑞士副总统赴华府谈判称有转机

（法新社日内瓦6日电） 美国总统川普对瑞士进口商品课徵高达39%的关税后，瑞士副总统今天表示，他已与美国高阶官员进行「具建设性的会谈」，但并未透露相关细节。

在结束华府的会谈返国后，身兼经济部长的帕姆兰（Guy Parmelin）表示，他看到两国「未来有真正的机会」。

川普于8月1日宣布，瑞士输美商品将被课徵高达39%的关税，此举让瑞士措手不及。这是川普对数十个国家祭出的最高额新关税之一。

瑞士总统凯勒苏特（Karin Keller-Sutter）和帕姆兰8月初紧急赶赴华府，就改善关税情况举行会谈，然而当时两人与美国国务卿卢比欧（Marco Rubio）的简短会晤未能扭转局势，且卢比欧并不负责监督关税政策。

帕姆兰在结束最新一趟行程后，于社群平台X上表示：「我在华府与商务部长卢特尼克（Howard Lutnick）、财政部长贝森特（Scott Bessent）及贸易代表葛里尔（Jamieson Greer）举行了具建设性的会谈。」

他指出：「瑞士看见两国未来有真正的机会，且致力于深化我们的经济伙伴关系。」

根据瑞士通讯社（Keystone-ATS）报导，出于「与谈判相关的策略性考量」，经济部并未透露会谈内容的细节。