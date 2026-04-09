美第一夫人梅兰妮亚发表谈话 撇清与艾普斯坦关系

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（法新社华盛顿9日电） 美国总统川普之妻梅兰妮亚今天无预警罕见在白宫对着镜头发表谈话，她否认对于已故美国性罪犯金融家艾普斯坦的性侵害行为有任何知情，也否认自己是艾普斯坦犯行的被害人。

美国司法部过去1年公布大量与艾普斯坦（Jeffrey Epstein）有关的档案，其中有张广为流传的相片，是川普（Donald Trump）与梅兰妮亚（Melania）在他们位于美国佛罗里达州的海湖俱乐部（Mar-a-Lago）与艾普斯坦和其性贩运共犯麦克斯威尔（Ghislaine Maxwell）同框。

不过，梅兰妮亚今天表示：「有关艾普斯坦对其被害人的侵害行为，我从来毫不知情。我从未以任何身分参与其中，我不是其中一员，也从未搭过艾普斯坦的飞机或造访过他的私人岛屿。」

她还说：「我从未因艾普斯坦的性贩运、侵害未成年人或其他可憎行为相关罪行，而遭到起诉或定罪。」 梅兰妮亚并强调，她在认识艾普斯坦之前2年就已结识川普。她说：「我不是艾普斯坦的被害人，他并未将我介绍给川普。」

梅兰妮亚表示，有关艾普斯坦和她的假影像和假说法已在社群媒体流传多年，「小心你所以为的：这些影像和说法完全不实」。

她又说：「那些将我和可耻的艾普斯坦扯上关系的谎言，有必要在今天就此结束。…那些发表关于我的谎言的人，毫无道德标准、谦逊和尊重。」

目前尚不清楚，梅兰妮亚为何决定发表这项公开谈话。她也未提及任何针对她或艾普斯坦的具体指控。

梅兰妮亚另敦促美国国会替艾普斯坦的被害人召开公开听证会，让他们「有机会在宣誓下作证」。