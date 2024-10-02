美联外卡系列赛 皇家与老虎出师告捷

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（法新社洛杉矶1日电） 美国职棒大联盟MLB季后赛正式开打，美国联盟的外卡系列赛中，堪萨斯皇家以1比0力克巴尔的摩金莺，底特律老虎以3比1胜休士顿太空人。

美联外卡系列赛今天在巴尔的摩举行，皇家以1比0击败主场的金莺，金莺上一次季后赛获胜是2014年，这是他们连续第9场季后赛失利。

皇家左投拉根斯（Cole Ragans）主投6局送出8次三振只被击出4支安打，全场无失分拿胜投。

皇家金莺之战全场唯一得分出现在第6局，皇家的贾西亚（Maikel Garcia）先获保送后盗上二垒，队友遭封杀推进至三垒，最后小维特（Bobby Witt Jr.）以一垒安打将他送回本垒。

今天另一场比赛是在休士顿进行的老虎与太空人之战，老虎主投史库柏（Tarik Skubal）主投6局无失分，全队最后守住太空人反扑以3比1获胜，目前在3战2胜的系列中拔得头筹。

27岁的老虎左投史库柏今年首次担任季后赛先发，他送出6次三振与1次保送，只被击出4支安打。史库柏是2011年以来首位在完整赛季达成三冠王的投手，全季18胜、228次三振、自责分2.39，3项数据均为美联第一。

前太空人总教练辛区（AJ Hinch）率队夺得2017年世界大赛冠军，他今年带领老虎闯进2014年以来的首次季后赛。

太空人今年寻求3年内第2座世界冠军，他们今天在第9局上演戏剧性一幕。全队先以连续安打追回1分并形成满垒，不过海华德（Jason Heyward）随后击出飞球遭老虎一垒手托克森（Spencer Torkelson）接杀，也结束了比赛。

大联盟今年的季后赛，国家联盟的洛杉矶道奇与费城费城人首轮免战，美联方面则是纽约洋基与克里夫兰守护者轮空。