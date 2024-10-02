立足瑞士 报道世界
登录

美联外卡系列赛 皇家与老虎出师告捷

afp_tickers
此内容发布于
3 分钟

（法新社洛杉矶1日电） 美国职棒大联盟MLB季后赛正式开打，美国联盟的外卡系列赛中，堪萨斯皇家以1比0力克巴尔的摩金莺，底特律老虎以3比1胜休士顿太空人。

美联外卡系列赛今天在巴尔的摩举行，皇家以1比0击败主场的金莺，金莺上一次季后赛获胜是2014年，这是他们连续第9场季后赛失利。

皇家左投拉根斯（Cole Ragans）主投6局送出8次三振只被击出4支安打，全场无失分拿胜投。

皇家金莺之战全场唯一得分出现在第6局，皇家的贾西亚（Maikel Garcia）先获保送后盗上二垒，队友遭封杀推进至三垒，最后小维特（Bobby Witt Jr.）以一垒安打将他送回本垒。

今天另一场比赛是在休士顿进行的老虎与太空人之战，老虎主投史库柏（Tarik Skubal）主投6局无失分，全队最后守住太空人反扑以3比1获胜，目前在3战2胜的系列中拔得头筹。

27岁的老虎左投史库柏今年首次担任季后赛先发，他送出6次三振与1次保送，只被击出4支安打。史库柏是2011年以来首位在完整赛季达成三冠王的投手，全季18胜、228次三振、自责分2.39，3项数据均为美联第一。

前太空人总教练辛区（AJ Hinch）率队夺得2017年世界大赛冠军，他今年带领老虎闯进2014年以来的首次季后赛。

太空人今年寻求3年内第2座世界冠军，他们今天在第9局上演戏剧性一幕。全队先以连续安打追回1分并形成满垒，不过海华德（Jason Heyward）随后击出飞球遭老虎一垒手托克森（Spencer Torkelson）接杀，也结束了比赛。

大联盟今年的季后赛，国家联盟的洛杉矶道奇与费城费城人首轮免战，美联方面则是纽约洋基与克里夫兰守护者轮空。

阅读最长

讨论最多

相关内容

讨论
提问者： 本杰明·冯·威尔

如今，瑞士和美国可以相互学习什么？

社交媒体对公共辩论的影响和日益加剧，世界两极分化愈演愈烈。面对这一现实，所有民主国家都必须自问，要用什么理念来赢得公民信任。

参与讨论
56
32 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： 托马斯·斯蒂芬斯

“没孩子”的假期在瑞士走红，这是一种公开歧视还是成功旅游业策略？

有些人宁愿多付一些钱，也不想在度假时受到孩子们的吵闹声影响。这对我们的社会意味着什么？

参与讨论
86
55 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： 凯蒂·罗米

你所在国家应采取哪些措施保护生物多样性？

在瑞士，三分之一的物种和一半的自然栖息地濒临威胁。瑞士人将于9月22日就生物多样性动议进行全民投票。

参与讨论
44
47 留言
查看讨论
阅读最长

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团