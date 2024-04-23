美联邦参议院将表决援乌、以、台法案 几乎笃定过关

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（法新社华盛顿22日电） 美国联邦参议院明天预计将针对援助乌克兰包裹法案进行表决；这项计画日前在联邦众议院获得跨党派广泛支持通过，如今几乎笃定能在参院过关。

除了提供给乌克兰的资金，明天的表决也将针对提供以色列130亿美元与巴勒斯坦武装团体「哈玛斯」（Hamas）作战、提供加萨（Gaza）和其他地方逾90亿美元的人道援助，以及提供给台湾80亿美元军事支持来对抗中国等事项做出决定。

参院民主党领袖舒默（Chuck Schumer）20日表示，这项包裹援助计画「已经在望」，协议「锁定」今天进行表决。民主党以些微优势掌控参院。

参院共和党领袖麦康奈（Mitch McConnell）说：「我们眼前的任务相当紧迫。如今再度轮到参院创造历史。」

最终的包裹法案概述了向美国盟友提供总额高达950亿美元的军事援助，其中除了给乌克兰的610亿美元专款外，还有提供以色列和台湾的资金，预计在本周结束前上呈到总统拜登的办公桌上，以获得他的批准。

由于不需和共和党掌控的众院一样对付复杂的协商和歧见，参院的表决预期应该会顺利过关。

乌克兰对抗俄罗斯入侵的战争打了2年多，正苦于取得进展。拜登今天在电话中向乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）承诺，基辅当局可以预期援助将「迅速」到位。

由于俄罗斯不断从东边施压，乌军正面临武器和新兵严重短缺问题。

由于乌克兰情报首长布达诺夫（Kyrylo Budanov）预测从5月中开始，「情况将甚为艰困」，接下来几周内，前线情况预计将恶化。

泽伦斯基和拜登谈话过后表示，他指望迅速交付的「强大」援助物资，能加强乌克兰的防空及「远程和炮兵部队能力」。