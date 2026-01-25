美联邦移民执法官员开枪再酿死 各界反应一次看

（法新社明尼阿波利斯25日电） 美国联邦移民执法官员昨天在明尼苏达州明尼阿波利斯市开枪击毙37岁加护病房男性护理师普雷蒂（Alex Pretti），引发家属、地方领袖以及好莱坞明星强烈批评。

不到3周前，移民暨海关执法局（ICE）刚在明尼阿波利斯（Minneapolis）扫荡非法移民的行动中，击毙育有3名子女的37岁母亲古德（Renee Good）。

国土安全部（DHS）称，普雷蒂持有一把手枪和弹药，但现场手机录影曝光后，外界严重质疑联邦政府的说法。以下是法新社整理各界对这起事件的反应。

● 地方领袖

明尼苏达州州长华兹（Tim Walz）称这起枪击事件「令人震惊」，并要求由州政府主导调查。

华兹在记者会上表示：「联邦政府不被信任可主导这项调查。州政府会处理，就是这样。」

路易斯安那州共和党籍联邦参议员凯西迪（Bill Cassidy）在社群平台X写道：「明尼阿波利斯发生的事情令人极度不安。ICE和国土安全部的公信力处于危急关头。」他并称「必须由联邦与州携手彻查」。

明尼阿波利斯市长佛雷（Jacob Frey）呼吁总统川普（Donald Trump）终止不时引发暴力示威的移民扫荡行动。

佛雷在记者会上表示：「现在是展现领袖作为的时候。这一刻，请以明尼阿波利斯、以美国为优先。让我们一起实现和平，结束这项行动。」

● 家属与同事

普雷蒂的父母透过声明表示，普雷蒂是个「充满爱心的人，他深切关怀家人朋友」。

他们说：「关于我们的儿子，政府说的谎言令人发指、应受斥责且让人作恶。」

「当受到川普派出的ICE胆小杀人恶棍攻击时，亚力克斯（普雷蒂）显然没拿枪。」

明尼阿波利斯退伍军人医院感染科主管德雷孔亚（Dimitri Drekonja）是普雷蒂的同事。他在社交平台Bluesky称普雷蒂「秉性善良，乐于助人」，是一名「支援重症退伍军人」的护理师。

● 好莱坞

昨天参加犹他州日舞影展（Sundance Film Festival）的好莱坞（Hollywood）明星，也在红毯上大声谴责这起事件。

奥莉薇亚怀尔德（Olivia Wilde）表示，这起枪击事件让人「难以置信」。

她对法新社说：「我无法相信我们正目睹人们当街被杀害。」

「这些勇敢的美国民众走上街头，抗议这些ICE『官员』不公正行为，如今看到他们被杀，真的让人难以置信。我们绝不能让这件事成为常态。」

娜塔莉波曼（Natalie Portman）向法新社形容自己对这个「恐怖日子」的感受时，情绪变得激动。

她说：「我国现在发生的事情实在骇人听闻。…川普、（国土安全部长）诺姆（Kristi Noem）以及ICE对我国公民还有无证人士的所作所为令人愤怒，必须停止。」

● 支持拥枪权的团体

拥枪权倡议者常是川普的坚定支持者，但一些人对川普政府迅速把普雷蒂合法拥枪与伤人意图做连结表达忧虑。

美国持枪者协会（Gun Owners of America）谴责加州联邦检察官埃塞利（Bill Essayli）发表的声明。埃塞利日前在X平台写道：「如果你带枪靠近执法人员，他们依法得以朝你开枪的可能性很高。」

美国持枪者协会表示：「第二修正案保障美国人在抗议时携带武器的权利，联邦政府不得侵犯。」

全国步枪协会（National Rifle Association）指出，埃塞利此番言论的看法「危险且错误」。

该协会于X平台写道：「负责任的公开发言应该等待完整调查结果，而不是概括推论并妖魔化守法的公民。」