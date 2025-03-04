美航舰卡尔文森号访釜山 金与正谴责华府挑衅

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（法新社首尔3日电） 美国海军航空母舰卡尔文森号（USS Carl Vinson）造访南韩港口釜山，北韩中央通信社（KCNA）今天公布北韩领导人金正恩胞妹金与正声明，谴责美国的「政治与军事挑衅」。

金与正透过声明指出：「美国今年新一届政府刚上台，就『进一步延续』前朝敌对政策，加强对朝鲜民主主义人民共和国（DPRK，北韩正式国名）的政治与军事挑衅。」

美国海军则透过声明表示，作为航舰打击群旗舰的卡尔文森号（USS Carl Vinson）2日抵达釜山，进行例行性停靠。

美国海军指出：「此次访问釜山，展现美国对这个地区的承诺，进一步强化与大韩民国（ROK，南韩正式国名）领导阶层及当地人民的关系。」

南韩与美国之间的军事合作经常招致平壤当局谴责，北韩政府认为这类行为是在替入侵北韩作准备，往往以试射飞弹作为回应。

金与正说：「随着卡尔文森号现身朝鲜半岛，美国针对朝鲜的对抗行为在3月变得更加恶毒。」

平壤和首尔之间关系处于近年来最低点，北韩去年进行一系列弹道飞弹试射，违反联合国制裁。北韩上周在黄海试射战略巡弋飞弹，平壤方面表示，此次演习旨在展现北韩「反击」能力。

南韩与美国的「自由护盾」（Freedom Shield）联合军事演习预定于本月展开。

金与正的声明最后语带威胁称北韩可能「更新其纪录」，测试可搭载核弹头的飞弹及其他相关技术。

她说：「如果美国继续更新其反北韩军事示威纪录，朝鲜民主主义人民共和国将不得不更新执行战略吓阻的纪录。」

她表示，美国和其盟友是这个地区「紧张局势加剧的乱源」，还说北韩「强烈谴责（华府）鲁莽的挑衅行动与武力炫耀」。