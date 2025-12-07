美观测机构 夏威夷几劳亚火山持续喷发近一年

（法新社洛杉矶6日电） 美国地质调查所（USGS）夏威夷火山观测站（Hawaiian Volcano Observatory）表示，夏威夷几劳亚火山（Kilauea）今天再度喷出壮观熔岩。这座世界上最活跃的火山之一，自去年起已接近喷发一整年。

美国地质调查所指出，「目前（几劳亚火山）北侧喷孔，正持续喷发约15至30公尺高的熔岩喷泉」。地质调查所补充说，「喷泉高度正在迅速增加」。

地质调查所表示，最新一次喷发始于当地时间上午8时45分，也就是格林威治标准时间18时45分。这是几劳亚火山第38次从地底深处喷出熔岩与气体。

几劳亚火山自2024年12月23日喷发以来，一直有着间歇性活动，通常每次持续「一天或更短时间」。

观测机构表示，所有喷发活动都「限于夏威夷火山国家公园内的哈雷玛乌（Halema’uma’u）火山口」，预计当地机场不会受到火山气体或火山灰影响。

相关单位正密切关注火山气体浓度过高，以及一种被称为「裴雷之发」（Pele’s hair）的现象。这种现象系冷却熔岩所形成的玻璃状细丝，「会从喷火口喷至15公里以外的地方」。这种细丝会刺激皮肤，也对眼睛有害；裴雷（Pele）是夏威夷的火山女神之名。

此外，炽热的玻璃状火山碎片，「恐会落在喷火口1至3公里范围内的地面」。

几劳亚火山自1983年以来一直非常活跃，喷发也相对频繁。它是夏威夷群岛6座活火山之一，其他活火山包括世界最大的毛纳罗亚火山（Mauna Loa）。

几劳亚火山比邻近的毛纳罗亚火山要小得多，但火山活动却更为活跃，经常吸引游客搭直升机观赏它炽热的喷发景象。