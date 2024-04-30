美认定以色列在加萨战争前于约旦河西岸侵犯人权

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（法新社华盛顿29日电） 美国国务院今天表示，美方认为以色列5个安全部队单位在去年10月遭巴勒斯坦武装组织「哈玛斯」（Hamas）攻击之前，于约旦河西岸对巴勒斯坦人犯下严重侵犯人权行为。

这是美国第一次针对以军做成这样的结论，但并未禁止任何以军单位接收美国军事援助。

以色列已在其中4个单位实施改进措施，使得美国制裁的可能性变小。美国国务院副发言人巴特尔（Vedant Patel）告诉记者，美方正就第5个单位的问题与以色列商议。

巴特尔不愿点名这5个单位，未说明侵犯人权的细节，也不提以色列政府采取了哪些措施。

一名不愿具名的美国官员透露，第5个单位隶属军方。

曾有媒体报导，一个名为「犹太永恒营」（Netzah Yehuda）的单位被控侵犯人权，其中成员主要是极端正统犹太人。

这个营约有1000人，自2022年以来驻扎在约旦河西岸。以色列于1967年占领这片土地至今。

巴特尔说：「经过缜密的程序，我们发现5个以色列单位要为严重侵犯人权的个别事件负起责任。」

他说，所有事件都发生在去年10月7日哈玛斯攻击以色列之前，且地点不在加萨走廊（Gaza Strip）。

巴特尔说：「其中4个单位已有效改善这些侵犯行为，我们希望伙伴们这么做，这也符合我们对所有与我们缔结安全关系的国家的期望。」

他还说，以色列已提供关于第5个单位的「更多资讯」。

在指控可信的情况下，美国法律禁止政府资助或武装被控侵犯人权的外国安全部队。

以色列军队与哈玛斯在加萨走廊交战将近7个月，也几乎每天在黎巴嫩边境与真主党（Hezbollah）驳火。哈玛斯与真主党都有伊朗当靠山。

巴特尔说，美方仍在评估第5个军方单位的状况，尚未决定是否拒绝供应美方军援给这个单位。

许多人要求追究以色列与哈玛斯交战导致大批平民丧命的责任，美国总统拜登政府正面临庞大压力。

美国将于今年11月举行总统大选。愈来愈多人呼吁，美国每年向以色列提供数十亿美元军援的做法，应取决于巴勒斯坦平民是否获得更多关注。支持巴勒斯坦人的抗议活动也正在美国各大学校园蔓延。