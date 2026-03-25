美评估重启低当量核试 恐掀新一波军备竞赛

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（法新社华盛顿24日电） 美国总统川普下令结束长达数十年的核武管控政策后，美方正在评估恢复核试，引发外界对新一轮核武竞赛的担忧。美国官员表示尚未敲定具体方案，但不排除重启地下试爆。

美国国务院主管军备控制与国际安全事务的次卿狄南诺（Thomas DiNanno）今天表示，美国尚未决定将如何恢复核试。

狄南诺重申，未来不会进行如核子时代初期那样的大气层核试。

狄南诺对参议院外交委员会（Senate Foreign Relations Committee）说：「我们仍在进行评估。我们尚未就任何试验计画的形式或内容作出具体决定。」

美国前次进行核试是在1992年，川普去年10月表示，希望在与俄、中「对等基础上」恢复核试。

此外，规范美俄双方各自持有核武数量与种类的「新战略武器裁减条约」（New START）到期后，川普拒绝俄罗斯总统普丁（Vladimir Putin）的New START展延提议，还说未来任何协议都应将中国纳入其中。

中国核武库规模虽小于美俄，但正在迅速扩张。

美国国务院助理国务卿叶奥（Christopher Yeaw）上月表示，美国若恢复核试，将进行低当量试爆，以应对美方指称中国与俄罗斯秘密进行核试。

他表示：「中国与俄罗斯都是在地下进行（核试），我无法在这场公开听证会上详述其当量规模。」他补充说，「中国的地下核试当量可能达到数百吨」。

迪纳诺指出：「在这种情况下，美国若不进行核试，将处于难以接受的不利地位。」

当被问及是否可能进行更大规模试验时，狄南诺说，「我没听到任何有关大气层核子试爆的讨论」。美国上一次进行这类试验是在1962年。

中国驳斥秘密进行核试的指控，反控美国是在制造藉口，藉此施压其加入新的核子协议。

美国讨论重启核试之际，华府与以色列正联手对伊朗发动攻击，部分原因是指控这个由宗教领袖掌权的国家正在研发核武；德黑兰否认相关说法，多数专家也认为短期内不太可能实现。

美国是历史上唯一在战争中实际使用过核武的国家，1945年分别在日本广岛和长崎投下原子弹；而以色列则拥有广泛讨论但从未正式承认的核武计画。

军控倡议人士警告，美国若恢复地下核试，可能导致全球防止核武扩散体系崩解，因为俄罗斯、中国和其他国家可能跟进。（编译：刘文瑜）