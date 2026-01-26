美财长：若加中敲定贸易协议 美将对加祭出100%关税

（法新社华盛顿25日电） 美国财政部长贝森特今天呼应川普总统日前提出的警告表示，若加拿大敲定与中国的新贸易协议，美国将对加拿大进口商品课徵100%关税。

贝森特（Scott Bessent）在美国广播公司（ABC）节目「本周」（This Week）表示：「我们不能让加拿大成为中国将廉价商品倾销至美国的破口。」

加拿大总理卡尼（Mark Carney）16日访问北京时宣布，加中关系回温，双方已达成「新的战略伙伴关系」及一项初步贸易协议。

依据协议内容，中国预计在3月1日前把加拿大菜籽油的进口关税，从目前的84%降至约15%。

中国将允许加拿大旅客免签入境，加拿大则将在新的优惠关税税率6.1%下，进口4万9000辆中国制电动车作为交换。

这项协议是在美加贸易冲突的背景下达成，川普政府先前已对其北方邻国加拿大全面加徵进口关税。

当被问及华府是否会兑现川普昨天所说，对加拿大进口商品课徵100%关税，贝森特回应：「如果他们进行自由贸易协议，确实存在课徵100%关税的可能。」

贝森特并补充说，若加拿大「更进一步」，或美方看到「加拿大允许中国商品倾销」，就会实施新关税。

川普今天也在自家社群平台「真实社群」（Truth Social）评论渥太华与北京的磋商。他写道：「中国正成功且彻底接管曾经伟大的加拿大，看到这一切真令人难过。」