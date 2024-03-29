美野生动物保护法遭川普削弱 拜登予部分恢复

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（法新社华盛顿28日电） 美国总统拜登政府今天宣布进一步保护濒危物种及其栖息地，恢复遭前总统川普削弱的一系列法规。

新修订规则被吹捧为拜登致力因应气候变迁的证据，不过一些环保团体表示，这些改变并未完全恢复所需的保护措施。

法新社报导，美国鱼类暨野生动物管理局（The US Fish and Wildlife Service）局长威廉斯（Martha Williams）在新闻稿中表示：「这些法规的修订，强调我们致力于运用所有工具来力阻濒危物种数量的下降，并促进族群数量的稳定。 」

美国主要的野生动物保护措施在1973年「濒临灭绝物种保护法」（Endangered Species Act）落实，此法被认为拯救了许多美国标志性物种，但2019年川普政府削弱了其中一些措施；包括允许企业在指定为物种「关键栖地」的地方兴建道路、铺设管线、设立矿场与进行其他工程。

如今拜登政府虽恢复部分措施，但一些环保组织抱怨拜登政府未能扭转川普在2019年所做的各种改变，当时的做法为进一步伤害美国野生动物奠定基础。

非营利公益法律事务所「地球正义」（EarthJustice）的律师卡布托（Drew Caputo）声明指出，拜登政府本来有机会完全扭转「濒临灭绝物种保护法」及其保护的濒危物种所遭受的损害，但只做了一半。

美国生态保护团体「喜艾拉协会」（Sierra Club）执行董事杰洛斯（Ben Jealous）也呼吁美国政府进一步「终结川普替野生动物所制造的噩梦」。

杰洛斯声明表示：「此时此刻，我们应该听取科学家的意见，并采取紧急行动，拯救生物多样性，而不是放任川普破坏环境保护措施、出卖生态给大企业的行为继续下去。」（译者：纪锦玲）