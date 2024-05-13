美针对援俄实体收紧制裁 中俄无上限伙伴关系备受考验

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（法新社北京13日电） 由于担心招致美国因俄乌战争实施的严厉新制裁，中国银行正收紧对俄罗斯贸易的审查，中俄之间号称「无上限」的伙伴关系也因此备受考验。

法新社报导，近年来中俄贸易额屡创新高，引发外界指责中国正帮助长期盟友俄罗斯提振经济；俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）也订于本月稍晚访问北京。

然而，华盛顿最近矢言追查为莫斯科提供战争资金的金融机构，这让北京和莫斯科的友谊备受考验，北京的银行担心因援俄而遭切断资金来源。

美国总统拜登去年12月发布行政命令，允许针对与俄罗斯战争机器打交道的外国银行实施「二级制裁」（secondary sanctions），并让美国财政部将这些银行排除在美元主导的全球金融体系之外。

根据中俄两国参与跨境贸易的8名消息人士，从那时开始，数间中国银行都已停止或放慢与俄国客户的交易。

一名中国服装批发商本周在他位于北京市中心的店铺外表示：「现在很难从俄罗斯获得资金。」

他说：「银行没有给出理由…但可能是因为美国的（制裁）威胁。」在他的店里，几名俄国游客正浏览货架上的中国电子产品、皮包和茶叶。

贸易商表示，银行正对跨境结算实施额外审查，以排除任何招致制裁的风险，相关流程不仅可能耗时数月，也会增加成本，小型进出口企业因此面临现金流危机。

另一名不愿透露姓名的企业主告诉法新社，他们被迫关闭中国业务并返回俄罗斯，因为他们「无法从客户那里获得任何资金」。

付款延误发生的时间点，也与3月和4月中国对俄出口从年初激增逐步下降相符。

为中国境内俄企服务的律师巴札诺夫（Pavel Bazhanov）告诉法新社：「尽管实施制裁是为（阻碍）中国某些商品的出口，但制裁仍会对正常贸易产生一定的影响。」

他说，付款延迟与过去人民币计价交易的快速处理，堪称「鲜明」对比。