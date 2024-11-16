美防长人选陷争议又被爆涉性侵 传川普阵营错愕

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（法新社华盛顿15日电） 美国总统当选人川普本周点名福斯新闻节目主持人赫格塞斯（Pete Hegseth）担任国防部长的争议未歇，今天又爆出赫格塞斯2017年曾被控性侵害，川普阵营许多人感到错愕。

警方证实此案但最终并未提出刑事指控。据传川普交接团队人员仍感到震惊，开始考量如何针对赫格塞斯人事案进行下一步的安排。

加州蒙特瑞（Monterey）警方昨天证实，他们曾调查赫格塞斯涉及的「一起据信性侵害事件」，事发时间是2017年10月初，地点在一家饭店，且受害者右大腿瘀伤。

「浮华世界」（Vanity Fair）杂志率先报导此事，据说赫格塞斯被女子指控的消息让川普团队措手不及。赫格塞斯的律师表示，这项指控「已经过蒙特瑞警察局调查，他们没有发现任何证据」。

川普团队通讯主任史蒂芬．张（Steven Cheung）表示，赫格塞斯已「坚决否认任何一切指控，而且（警方）最终并未提出刑事指控」。

史蒂芬．张说：「我们期待他的美国国防部长人事案通过，如此一来他就能在上工第一天履行职责，让美国再次安全且伟大。」

参议院将举行任命听证会，赫格塞斯可能是令人担忧的人事案之一，不仅因为他缺乏管理大型组织的经验，而且还有其他争议，例如曾在川普先前执政时游说他特赦被控犯下战争罪的军人。

根据「华盛顿邮报」等美媒报导，赫格塞斯有3次婚姻纪录，2009年与第1任妻子离婚，原因是「婚姻破裂至无可挽回」和「不忠」。他的第2任妻子在2017年9月诉请离婚，而他当年8月刚与一名福斯新闻（Fox News）制作人生下一个孩子，两人之后结婚。