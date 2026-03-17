美韩携手打造AI资料中心 华府视全球AI竞赛一大胜利

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（法新社首尔17日电） 人工智慧（AI）晶片大厂辉达支持的美国新创公司Reflection AI与韩国新世界集团今天宣布，双方计画在韩国打造AI资料中心。据报这座资料中心将成为韩国规模最大的AI基础设施。

川普政府赞扬这项合作是美国AI出口计画的一大胜利，美国与中国目前正在变化快速的AI领域竞逐主导地位。

纽约新创公司Reflection AI与韩国零售龙头新世界集团（Shinsegae Group）表示，这座资料中心的电力容量将高达250百万瓦（MW）。

根据「朝鲜日报」及其他韩国媒体报导，这将使该中心成为韩国最大的AI资料中心，专门执行驱动聊天机器人、图像生成器及类似工具的AI系统。

两家公司指出，该资料中心将配备辉达（Nvidia）的伺服器，为韩国境内的企业提供服务。

美国国务院负责经济事务的国务次卿赫柏格（Jacob Helberg）在社群平台X发文赞扬这项协议。他写道：「未来能定义AI治理的国家，是那些现在就建设基础设施国家。」他强调：「美国的任务是确保我们的盟友与我们一同建设。」

韩国拥有三星电子（Samsung Electronics）与SK海力士（SK hynix）等记忆体晶片大厂，先前已宣示目标要与美国及中国并列，跻身全球三大AI强权。

Reflection AI执行长兼共同创办人拉斯金（Misha Laskin）指出：「我们正在打造大韩民国可以根据自身条件控制、稽核与演进的AI基础设施。」

风险情报公司Verisk Maplecroft亚洲研究主管巴塔查雅（Reema Bhattacharya）告诉法新社：「从华府角度来看，这类协议有助于强化伙伴生态系，降低对中国的依赖。」但她也指出，多数亚洲政府并不希望卷入这种二元对立。

巴塔查雅说：「实际上，你会看到各国在维持自身立场的前提下，悄悄地平衡与美国的伙伴关系，同时对中国做出策略性让步，以维持关系稳定。」

巴塔查雅还说，对大多数亚洲国家而言，短期内实现完全的AI自给自足「并非现实目标」。「我看到的是一个更务实的目标，也就是在模型、晶片与人才皆由美中主导的生态系中，努力降低自身的脆弱性。」