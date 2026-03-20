美首见现任总统登纪念币 川普肖像金币设计获准挨批

afp_tickers

3 分钟

（法新社纽约19日电） 美国官员今天表示，由总统川普亲自挑选的顾问委员会已批准了一款以川普肖像为特色的纪念金币设计。此举遭到民主党对手猛烈抨击。

在多家媒体报导此事并展示设计草图后，美国美术委员会（US Commission of Fine Arts）在被法新社问及此事时拒绝发表评论。这枚金币旨在纪念美国建国250周年。

金币的一面展示了川普怒目而视、双拳紧握于桌上的站姿；另一面则是一只老鹰展翅栖息在一个看似钟的物体上。

这枚金币没有币值，售价也尚未公布，但美国铸币局（U.S. Mint）出售的类似纪念币价格可能超过1000美元。

美国财政部司库毕治（Brandon Beach）透过声明表示，没有比现任总统更具代表性的肖像，能展现国家与民主的持久精神。

自今年1月重返白宫以来，川普展开一系列的翻新和建设计画。去年10月，他全数解雇美国美术委员会的6名成员，并换上他亲自挑选的人马。

其中最具争议的是他正在白宫建造的一个宴会厅，以及对华府着名的甘乃迪中心（Kennedy Center）的翻新，他已将中心以自己的名字重新命名。

另一个顾问小组公民铸币谘询委员会（Citizens Coinage Advisory Committee），曾在今年2月拒绝将川普的硬币列入辩论议程。

谘询委员会成员之一的斯卡林奇（Donald Scarinci）当时表示，自1776年签署「美国独立宣言」以来，「地球上没有任何一个国家，会在一位民选领袖任职期间，发行带有此人肖像的硬币」。

他说：「只有那些由国王或独裁者统治的国家，才会将在位统治者的肖像展示在王国的硬币上。」