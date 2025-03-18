美驱逐移民至萨尔瓦多监禁 委内瑞拉：违反人道罪

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（法新社卡拉卡斯17日电） 委内瑞拉国民议会（National Assembly）议长今天表示，美国当局将委内瑞拉移民驱逐到萨尔瓦多监禁，构成「违反人道罪」（crimes against humanity）。

国民议会议长罗德里格斯（Jorge Rodriguez）在国家电视台播出的记者会上表示：「针对在萨尔瓦多被扣为人质的委内瑞拉人以及针对在美国的委内瑞拉移民所犯下的行为，是违反人道罪。」

萨尔瓦多总统布格磊（Nayib Bukele）表示，美国总统川普宣布援引战时「外国敌人法」（Alien Enemies Act）驱逐委内瑞拉黑帮分子后，美国周末将200多名委国黑帮分子送往萨尔瓦多监禁。

尽管美国联邦法官批准暂时禁制令，川普政府还是驱逐了这些移民，让人质疑政府是否故意违抗法院裁决。

布格磊后来表示，川普已将委内瑞拉黑帮「阿拉瓜火车」（Tren de Aragua）定为外国恐怖组织，其238名成员已抵达萨尔瓦多。他在社群媒体X上分享一段影片，影片中戴着手铐和脚镣的男子被从飞机上转移到戒备森严的车队中。

总统府也发布了囚犯抵达萨尔瓦多后被剃光头的照片。

罗德里格斯今天表示：「所谓的美国梦变成了萨尔瓦多的噩梦，这是不值得的。正在发生的事情是一起低俗的绑架事件。」